Свет, ливнёвка, дороги и тротуары: как решают городские задачи в Пскове

22:47, 30 сентября 2026, ПАИ

Свет на улицах, ливневая канализация, ремонт дорог и тротуаров. О том, как эти задачи решают в Пскове, рассказал заместитель главы администрации города Алексей Саенко в программе «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

Негасимый псковский свет

– Как у нас в городе обстоят дела с освещением?

– В 2026 году заключено несколько муниципальных контрактов по устройству уличного освещения в местах, где его исторически не было. Уже оборудовано освещение на углу улиц Литейной и Индустриальной. Идёт работа на участке улицы Генерала Маргелова от АЗС до границы Пскова. Этот контракт рассчитан на два года, но если подрядчик успеет завершить работы в ближайшем будущем, то освещение там появится в 2026 году. Также разработана проектная документация на освещение улицы Застенной на участке вдоль крепостной стены от улицы Леона Поземского до улицы Олега Кошевого. Этот пешеходный путь очень привлекателен для туристов и хорош в рекреационных целях. Там ещё нужно провести асфальтирование, которое надеемся сделать в 2027 году.

– Куда обращаться горожанину, если на его улице не горят фонари?

– По поводу освещения улично-дорожной сети и общественных территорий нужно обращаться в администрацию Пскова, в случае дворовых территорий – в управляющие компании. Но мы принимаем и отрабатываем все обращения. Подрядная организация, которая достаточно оперативно устраняет поломки и аварии уличного освещения, – «Россети». Но она, кроме уличного освещения, ещё занимается электроснабжением потребителей, ремонтом электроснабжающих магистралей. Поэтому мы ведём с Россетями работу по передаче всех линий наружного освещения на баланс муниципалитета. Рассчитываем, что до конца года это произойдёт, и у нас появится полноценная возможность капитальных вложений в реновацию городского уличного освещения. Работаем, в том числе, и над тем, чтобы бюджет на следующий год содержал на эти цели дополнительные финансовые средства.

– В Пскове был опыт привлечения концессионеров на энергоэффективные контракты по уличному освещению.

– Ровно так. С 2018 по 2024 годы действовал энергоэффективный контракт – из примерно 13 000 точек освещения заменили около 10 000. Уже прошло шесть-семь лет, светодиоды потеряли яркость и требуют замены. Сейчас мы также привлекаем концессионеров, чтобы с минимальным вложением бюджетных средств приводить уличное освещение в нормативное состояние.

– Приходилось слышать жалобы, что «эта ваша энергоэффективность какая-то бледная, ничего вокруг не освещает».

– Нормы освещённости разные. Одна – по освещённости тротуаров, другая – улично-дорожной сети, третья – по паркам. Не сказал бы, что город стал слишком тёмным. Вопрос в том, чтобы освещение работало всегда, к этому мы и стремимся. Концессионер закладывал при расчётах запас по яркости на весь срок эксплуатации с небольшим запасом. Светильники устанавливаются так, чтобы под конец эксплуатации нормативное освещение было соблюдено.

Куда течёт вода

– Есть улицы, где ливневая канализация постоянно не справляется с потоками дождевой воды, например улица Балтийская.

– Балтийская находится в Псковском районе, но исторически дорога относится к собственности муниципалитета Пскова. Её затопление связано с выходом из строя дождевой насосной станции. Сейчас совместно с Псковским районом восстанавливаем её работоспособность. Мероприятия ещё не завершены, но часть насосов уже заменена. Одновременно идёт прочистка сети ливневой канализации.

Что касается ливневой канализации Пскова, то её содержанием занимается муниципальное предприятие «Горводоканал». За год очищается и проводится текущий ремонт порядка 100 километров сетей ливневой канализации. Работа ведётся ежедневно, в том числе и на выходных. Отдельное внимание весной и осенью уделяем очистке дождеприёмников от листьев и мусора. Яркий положительный пример устранения недостатков ливневой канализации после реконструкции сетей – улица Некрасова.

– Анонсировалась большая работа по уточнению схемы ливневой канализации города. Представитель горводоканала говорил, что есть только отрывочные сведения, всё нужно обновлять и вообще понимать, откуда вода течёт и куда попадает.

– Составление схемы сетей ливневой канализации завершено, муниципальный контракт исполнен подрядной организацией совместно с Водоканалом. Проинспектировали огромное количество колодцев, дождеприёмников, насосных станций. Получили все параметры по сетям, по наполненности, по мощности. Сейчас в администрации проходит процедура утверждения. Рассчитываем, что до конца года схема официально вступит в эксплуатацию. Также разрабатывается схема тепло- и водоснабжения – необходимо, чтобы в одной точке можно было получать оперативную информацию по параметрам и расположению всех сетей. Это очень удобно, в том числе и для получения ордеров на выполнение земляных работ и будущего проектирования. Значительно ускорится процесс прохождения всех этапов согласования.

Дороги, тротуары, дворы

– Какие дороги и тротуары приведены в порядок?

– Когда идёт речь о реконструкции улично-дорожной сети, то по законодательству нужно привести к современным нормам всё – коммуникации, в том числе под дорогами, саму улично-дорожную сеть, освещение. Суммы материальных вложений здесь, к сожалению, неподъёмные. В городе протяжённость дорожной сети более 170 километров, и единомоментно привести всё к нормативу невозможно. Исходя из того, сколько граждан получит благо при данных капвложениях, получается, что целесообразнее осуществлять ремонт магистральной улицы. Но стараемся, чтобы поверхность как можно большего числа дорог находилась в нормативном состоянии и достаточный объём дорожной сети соответствовал всем требованиям.

В этом году завершаем участок улицы Леона Поземского за Алмазной до Ипподромной. В прошлом году отремонтировали участок от Алмазной до границы Пскова, там тротуары действительно были ужасными. Это дало возможность создать единый пешеходный маршрут до Солоново. Мы руководствуемся комплексным подходом: при ремонте дороги надо сделать так, чтобы было удобно не только автолюбителям, но пешеходам, велосипедистам, мамам с колясками и маленькими детьми. Поэтому обязательно закладываем тротуары достаточной ширины, предусматриваем понижение бортовых камней и пандусы.

От ширины тротуара также зависит, какой способ – ручной или механизированный – будет применяться для уборки. Стараемся, где возможно, делать велосипедные маршруты. К сожалению, далеко не везде получается это реализовать, но в 2027 году планируем как минимум обновить дорожную разметку, а как максимум создать ещё некоторое количество тротуаров с велосипедными путями.

Кроме улицы Леона Поземского, в этом году планируем завершить перекрёсток улиц Шоссейной и Алмазной, охватывающий дорогу вокруг скейт-парка. На улице Вокзальной физически все работы завершены, заказчик осуществляет приёмку. Ремонтируется участок от Октябрьской площади до площади Победы, завершается ремонт на улице Некрасова на участке между улицами Карла Маркса и Воровского. На следующий год запланирован ремонт участка улицы Карла Маркса от площади Ленина в сторону улицы Пушкина.

– А как обстоят дела с ремонтом дворовых территорий?

– Масштабные работы проведены по дворовым территориям на улице Западной, 31 и улице Алтаева, 8. В основном сейчас финансирование выделяется через механизм ТОС, что позволяет оперативнее выделять бюджетные и областные средства на просьбы и задачи, которые ставят сами жители. Это живой и эффективно работающий механизм привлечения внешних средств на, по сути, частную собственность – и жильцов многоквартирных домов, и частного сектора. В этом году на городском и областном конкурсах территориального общественного самоуправления было более 80 победителей. Люди, подавая заявки на участие в конкурсе, вкладывали душу в свои проекты, на реализацию которых привлечено более 52 млн рублей бюджетных средств. Эти деньги направляются на освещение, видеонаблюдение, игровые и спортивные объекты, безопасные резиновые покрытия детских площадок, парковки, на ремонт проездов и входных групп многоквартирных домов и на благоустройство общественных территорий. По согласованию с администрацией города можно обустраивать не только территорию конкретного дома, но и общественные пространства, например создать мурал.

О мурале и «Магеллане»

– Появятся ли в Пскове новые муралы?

– Правительство области вышло с инициативой развития проекта «Времена года», и на доме на улице Генерала Маргелова в рамках этой концепции планируется нанесение мурала.

– Что будет на месте бывшего торгового комплекса «Магеллан»?

– Этот большой участок переустроят в соответствии с концепцией развития прилегающей территории. Там появится парковка вдоль Рижского проспекта, комфортные пешеходные маршруты и обязательно озеленение.

С гостем беседовали Максим Андреев и Александр Машкарин.

Текст подготовила Елена Богуславская