ДТП, дроперы и буллинг: что угрожает подросткам в Псковской области

23:06, 30 сентября 2026, ПАИ

ДТП с детьми, вовлечение подростков в преступления и буллинг в школах. Об этих угрозах в программе «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) рассказали начальник отдела по делам несовершеннолетних УМВД России по Псковской области Светлана Королькова и старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД по Псковской области Юлия Данилова.

О безответственности взрослых

– Сколько ДТП с участием детей зафиксировано в летний период?

Юлия Данилова (Ю. Д.): С 1 июня по 31 июля – 33 дорожно-транспортных происшествия, в которых 43 ребёнка получили травмы различной степени тяжести. Гибели детей не допущено. К сожалению, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число ДТП с детьми значительно выросло: с 1 июня по 31 июля 2025 года было зарегистрировано 11 таких происшествий, в 2026-м – 33. А с начала августа этого года произошло ещё 17 ДТП с участием несовершеннолетних. Основными были наезды на пешеходов и велосипедистов. Также дети получали травмы при столкновении транспортных средств или съездах машин с детьми-пассажирами в кювет.

– Подростки без водительских прав оказывались виновниками ДТП?

Ю. Д.: За лето зафиксировано 50 случаев. Сотрудники ГАИ обязательно направляют материалы на комиссию по делам несовершеннолетних, чтобы привлечь их законных представителей к ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию, а также за передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему прав. Последнее относится к собственникам транспортного средства, которыми чаще всего оказываются сами родители.

Светлана Королькова (С. К.): Если подростки неоднократно совершали подобные правонарушения, их, кроме всего прочего, ставят на профилактический учёт. Четыре-пять человек у нас постоянно находятся на таком учёте. К сожалению, родители несерьёзно относятся к этой проблеме и считают, что если они купили ребёнку питбайк, квадроцикл либо скутер, то ничего страшного, если он поездит в дачном кооперативе или на деревенской дороге. Такая позиция свидетельствует: родитель не совсем заинтересован в защите прав и законных интересов своего ребёнка, сам подвергает его потенциальной опасности. А ведь возможно уголовное преследование родителя, который вовлёк подростка в управление транспортным средством, если это повлекло за собой тяжкие последствия – гибель либо тяжкие увечья самого ребёнка, пассажиров или третьих лиц.

– Много ли было ДТП с самокатами и электровелосипедами?

Ю. Д.: Нужно уточнить: электросамокаты очень разные. Если устройство с двигателем мощностью до 250 Вт включительно, то это обычный электросамокат, на котором может кататься ребёнок. Но при мощности от 250 Вт до 4 кВт устройство по закону считается мопедом – механическим транспортным средством, требующим водительского удостоверения категории М. А при мощности больше 4 кВт средство приравнивается к мотоциклам и нужна категория А. И выходит, что когда ребёнок едет на самом мощном электросамокате, его можно привлечь к ответственности за управление транспортным средством без прав. Что касается обычных электросамокатов, летом ДТП с ранениями детей не зарегистрировано. Но многие происшествия с электросамокатами просто не входят в нашу статистику. Например, если электросамокатчик врезался в пешехода, это не ДТП, потому что электросамокат – не транспортное средство. Такие случаи разбираются в гражданском судопроизводстве с родителями электросамокатчика, совершившего наезд.

Было одно ДТП, когда ребёнок ехал на средстве индивидуальной мобильности мощностью более 250 ватт. Мальчик, пересекая проезжую часть на запрещающий сигнал светофора, совершил столкновение с транспортным средством, и в результате ранения получили три человека, в том числе и он сам. К ответственности привлекли и самого несовершеннолетнего, и его родителей. Парня за то, что он управлял транспортным средством, не имея прав, а его законного представителя – за передачу управления мопедом.

О телефонах, автокреслах и ПДД

– Сколько детей, уткнувшихся в телефон, пострадало на дорогах?

Ю. Д.: Таких происшествий в области зарегистрировано не было, но во время разговора или игры в телефоне дети меньше следят за движением, выбирают менее безопасные интервалы между автомобилями и чаще сталкиваются с опасными ситуациями. Телефоны, наушники могут быть сопутствующим фактором, но не автоматической причиной ДТП.

– Часто ли фиксируют случаи неправильной перевозки детей?

Ю. Д.: Регулярно. С начала года сотрудники Госавтоинспекции привлекли 1 300 водителей за нарушение требований перевозки несовершеннолетних в салоне транспортного средства, хотя штраф за перевозку ребёнка без сдерживающего устройства вырос. Тем не менее надо отметить: люди стали более ответственно относиться к перевозке детей. Это сложно связать с повышением штрафов, скорее повысился уровень сознания. Мы часто проводим тренинги. В перинатальных центрах объясняем будущим мамам, как правильно выбрать детские удерживающие устройства. Студенты медицинского колледжа рассказывают, какие травмы ребёнок может получить просто при резком торможении, а не то что в серьёзном ДТП.

– Какие автонарушения фиксируются возле школ?

Ю. Д.: Самые распространённые – остановка и парковка в непосредственной близости от школы и пешеходных переходов, непредоставление преимущества пешеходам, превышение скорости. Особенно опасно, когда водитель останавливает автомобиль у пешеходного перехода или рядом с ним, потому что припаркованные машины закрывают ребёнка, а другой водитель просто может его не увидеть. Одна из наиболее частых причин ДТП – как раз неожиданный выход из-за стоящего транспортного средства.

– Как лучше обучать детей правилам дорожного движения?

Ю. Д.: Компьютерная игра – неплохой вариант, но она не заменит реальную дорогу. В игре ребёнок может потренироваться, изучить знаки, сигналы светофора, основные правила поведения пешеходов. Но на настоящей дороге всё гораздо сложнее. Там есть реальные автомобили, шум, погодные условия, которые влияют на восприятие, другие пешеходы и ещё множество факторов, которые невозможно полностью воспроизвести в игре. Поэтому лучший вариант – сначала объяснить Правила, затем закрепить знания в компьютерной игре или на тренажёре и после этого обязательно отработать вместе со взрослыми на реальном маршруте. Родители должны на собственном примере показывать образец соблюдения ПДД, никогда их не нарушая. Например, не переходить дорогу в неположенном месте, даже если нет машин.

О дроперах и буллинге

– Сколько детей этим летом попало в поле зрения областного отдела по делам несовершеннолетних?

С. К.: Более 300 – в связи с совершением каких-либо деяний или какими-либо происшествиями. Свыше 190 человек совершили административные правонарушения и пошли на комиссии по делам несовершеннолетних. Также дети совершали преступления и общественно опасные деяния – около 50 человек оказались причастны к преступной деятельности. Свыше 50 несовершеннолетних позволяли себе длительные прогулки или так называемые самовольные уходы из семьи. 17 подростков оказались жертвами преступления. С 10 подростками произошли несчастные случаи. К сожалению, были погибшие – по причине утопления, падения с разрушенных зданий, наезда.

– В какого рода противоправных деяниях участвовали дети?

С. К.: В кражах, наркопреступлениях, в интернет-преступлениях с финансовыми операциями. В целом специфика преступной деятельности подростков не меняется, но в этом году увеличилось количество совершённых с помощью IT-технологий и в сфере финансовых операций. Это курьеры и дроперы, составляющие сейчас процентов 30 преступлений. Дропер в качестве курьера передаёт средства платежей – банковские карты, реквизиты онлайн-кабинета банковских карт, либо позволяет через свою банковскую карту проводить платежи и далее перенаправляет их на другие счета. Изначально в эту преступную деятельность несовершеннолетних вовлекают взрослые, но практика показывает, что далее подросток вовлекает всё своё окружение. По той простой причине, что подобная деятельность обещает быстрое и лёгкое получение денег. Мы всегда говорим детям: не бывает лёгких денег. Если вам обещают золотые горы за то, что вы передали посылку, отнесли пакетик, позволили перевести деньги на другой счёт – это обязательно признак того, что вас вовлекают в преступную деятельность, за что грозит ответственность независимо от возраста.

– На что следует обращать внимание родителям?

С. К.: Прежде всего на то, что делает ребёнок в сети, учитывая, что в основном вовлечение, в том числе и в тяжкие преступления, связанные с терроризмом, диверсионной деятельностью, происходит именно там. Сигналы для родителей – ребёнок закрыл свои аккаунты, у него появилась переписка сомнительного содержания, новые слова вроде «дропы» и «кладмены». Если он резко меняет поведение, стиль одежды, отношение к жизни. Дети, вовлечённые в какую-то сеть, становятся замкнутыми или раздражительными, резкими в общении. Появляется тёмная бесформенная одежда, капюшоны. Конечно, это может быть просто признаками переходного возраста, но внимательно приглядеться нужно. При вовлечении в деятельность, связанную с наркопреступлениями, у ребёнка могут появиться изолента и зип-пакеты. На связь с чем-то экстремистским может указывать то, что он читает тексты определённого содержания, допускает резкие идеологические высказывания, оправдывает некоторые насильственные действия. Но даже если родители такое увидели, помимо того, что с ситуацией надо разбираться, важно в первую очередь показать ребёнку, что он не останется без семейной поддержки. Родители могут обратиться в органы полиции, с ними будут работать соответствующие сотрудники. В первую очередь потребуется осмотр информационных сетей и всех аккаунтов ребёнка, чтобы понять, насколько это всё опасно. А если он и родитель сами обратятся с заявлением о вовлечении, это станет смягчающим фактором в дальнейшем расследовании возможного преступления.

– Как между родителями и подростками сохранить взаимопонимание?

С. К.: У нас родители традиционно очень много работают и мало времени уделяют своим детям. И поэтому когда дети становятся подростками, то оказывается, что папа и мама не умеют с ними общаться. Поэтому очень важно ввести традицию: каждый день после работы разговаривать с сыном или дочкой хотя бы по 15 минут, спрашивать, как прошёл день, что было интересного. И рассказывать ему о каких-то своих делах, чтобы ребёнок понимал: дома благоприятная атмосфера, здесь он может рассказать всё, и родители не отмахнутся от его проблем.

– Есть ли у нас проблема школьного буллинга?

С. К.: Конкретных случаев, по которым проводились проверки, незначительное количество. Сотрудники полиции, разбираясь с такими фактами, ориентируются на юридические моменты – на последствия травли или буллинга, то есть на причинение телесных повреждений, вреда имуществу либо оскорбление и распространение информации в сети. И работать с ними достаточно сложно, потому что найти, кто прав, кто виноват, бывает проблематично. Но родители обязательно должны обращать внимание, если у ребёнка изменилось настроение, он вдруг не хочет идти в школу. Сигналом о возможном буллинге также может быть полный отказ от связей в сети либо наоборот – слишком частое общение. С такими вещами следует обязательно разбираться вместе с администрацией школы или полицией, не оставляя ребёнка наедине с этой проблемой.

С гостями беседовали Максим Андреев и Елена Лешкина.

Текст подготовила Елена Богуславская