Что нужно знать пациенту: псковские медики ответили на главные вопросы

23:44, 30 сентября 2026, ПАИ

Как взаимодействовать с врачом и принимать лекарства? Можно ли посещать больного в реанимации? Стоит ли верить интернет-советчикам? На эти и другие вопросы в программе «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове ответили главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Мария Отраднова и главный внештатный терапевт минздрава Псковской области Екатерина Астафьева.

Принцип «чёрного ящика»

– Что значит термин «безопасность пациента»?

Мария Отраднова (М. О.): Безопасность пациента – это получение им качественной медицинской помощи и совместная работа с врачом. Есть малый круг – врач и пациент, есть большой круг – это коллеги, смежные специалисты, служба диагностики, служба лаборатории, родственники пациентов. Это командная работа.

Екатерина Астафьева (Е. А.): Книга «Принцип чёрного ящика» посвящена врачебным ошибкам и изменению мнения пациентов, медиков, их руководителей в восприятии врачебной ошибки. Раньше считалось, что нужно найти и наказать виноватого, желательно публично. Теперь по принципу «чёрного ящика» надо увидеть проблему, признать ошибку и искать её причину. Потому что чаще всего ошибка либо системная, либо есть нарушения в процессах. Исправив её, можно защитить больше пациентов.

М. О.: Есть невольные медицинские ошибки – врач ориентируется не только на лабораторные данные, но и на сведения пациента. Очень важно, чтобы пациент предоставил доктору всю полноту данных. Чем больше врач знает, тем меньше вероятность пропустить нечто, что негативно отразится на назначенном лечении. Это в основном касается медикаментозного лечения. Больше всего жалоб на то, что лечение не дало эффекта. Но, к сожалению, пациенты не всегда дают врачу полную картину, что они принимают. Это касается не только лекарств, но и БАДов, и прочего. По этой причине доктор может допустить ошибку, в которой нет его вины, так как у него не было полной информации о пациенте.

Спроси у профессионала

– Как пациенту правильно подготовиться к врачебному визиту?

Е. А.: Важно не просто собрать пачку анализов. Нужно записать на листочек все интересующие вопросы. Время приёма ограничено, а человек может забыть, о чём хотел спросить. Листочек сэкономит время врачу, который ответит просто по пунктам. Вопросы также наведут специалиста на диагностический поиск, который он мог бы пропустить. Некоторые пациенты стесняются спросить лишний раз, но ценой незаданного вопроса может стать врачебная ошибка. Пациент должен спрашивать абсолютно обо всём, что его беспокоит.

М. О.: Есть проблема, когда человек не расслышал, что сказал врач, или недопонял и боится переспросить. Особенно это касается пожилых. Доктор обычно не против предоставить информацию родственникам, чтобы они могли обеспечить соответствующее лечение.

– Сегодня пациенты подготовленные, много знают.

Е. А.: Пугает не осведомлённость пациентов, а источники, которыми они пользуются. Есть сайты научно-исследовательских институтов, адаптированные под пациента, но почему-то советоваться бегут либо к ИИ, который не всегда обучен медицинским знаниям, либо к «специалистам» из «Инстаграма», у которых на всё есть своё мнение, но нет медицинского диплома.

На одном из форумов девушка рассказывала, как надо лечить ребёнка от СДВГ – синдрома дефицита внимания и гиперактивности, показывая большие красивые банки с маркетплейса. Эта реклама кочует из одних соцсетей в другие с одними и теми же рекомендациями и дозировками. И никого из спрашивающих, где купить, не смущает, что неизвестно что в неизвестных дозах пихают не взрослому человеку, а ребёнку. В лучшем случае это просто не поможет, а в худшем приведёт его на больничную койку. А уколы для похудения, чей состав напоминает моющее средство? Женщина комментирует: у меня вздулся, покраснел и загноился живот, мне не помогло, но я буду колоть ещё. К сожалению, у нас не ограничивают непроверенные источники, они очень доступны, псевдоинформация передаётся из уст в уста. Это большая проблема.

М. О.: Ни один уважающий себя врач не будет лечить через Интернет, не видя пациента. Зато всевозможные блогеры готовы на что угодно. Иногда несут абсолютную ересь, получая восторженные комментарии, хотя рядом есть ролик настоящего доктора. Это странно.

Лекарственные тонкости

– Человек видит в аннотации к назначенному препарату массу противопоказаний и отказывается его принимать. Что скажете по этому поводу?

Е. А.: Замечательно, что есть подробные инструкции, где чётко описано действие препарата и побочные эффекты. Значит, изучалось его воздействие на организм в любой ситуации. Это говорит о том, что класс безопасности лекарства достаточно высокий.

М. О.: Вот инструкция к БАДам будет крошечная, а может, просто на баночке напишут, что всё замечательно. И вы вообще не узнаете, что в банке – БАДы не подлежат сертификации. Есть очень простые пункты безопасного применения лекарств: принимайте по назначению врача в указанной им дозировке, а не по совету соседки, бабушки во дворе или подружки в интернете, и покупайте только в аптеке. Только там будет сертифицированный безопасный препарат.

– Какие ошибки совершают при приёме лекарств?

Е. А.: Когда полегчало после второй-третьей таблетки, бросают пить лекарство. Второе – когда забыл сегодня таблетку выпить, значит, завтра выпью две. Это неправильно, двойная дозировка чревата тяжёлыми последствиями. Пропустили – бывает, но на следующий день примите одну, как обычно. Сейчас большинство лекарств, особенно гипотензивных, рассчитаны в среднем на 48 часов.

Предупреждён – вооружён

– Какова роль диспансеризации в безопасности пациента?

М. О.: Чем раньше выявили заболевание, тем безопаснее и дешевле лечение. Во время диспансеризации, в отличие от обычного приёма врача-терапевта, вы заполняете анкету, где очень подробно расспрашивают. Для врача это дополнительная возможность в поиске возможной проблемы.

Е. А.: Первый этап диспансеризации скрининговый, мы отделяем действительно здоровых от тех, кто потенциально болен или имеет факторы риска, которые идут на второй этап диспансеризации для более глубокого обследования. Также есть углублённая диспансеризация для перенёсших тяжёлые инфекционные заболевания, и диспансеризация репродуктивного возраста с широким спектром анализов по ОМС.

М. О.: Существует новое направление – борьба с предрисками. В центрах здоровья и здорового долголетия работают именно со здоровыми людьми, чтобы выявить у них склонность к проблемам, возможным в будущем, и дают рекомендации, как этого избежать. Там тоже углублённое анкетирование, широкий спектр анализов и работа с врачом. В итоге человек получает персональный план, что и как делать, чтобы проблемы убрать или надолго отсрочить ради активной, полноценной жизни до старости.

Больничные истории

– Поговорим о безопасности в условиях стационара.

Е. А.: Безопасность пациента начинается с идентификации. Сейчас масса однофамильцев, полных тёзок с абсолютно разными историями болезни. Поэтому в приёмном покое не один раз запросят ваши документы, сверят личность. Тщательная идентификация – безопасность и защита пациента, когда он понимает, на что соглашается, даёт информацию о своих родственниках, говорит, что да, это точно я, у меня вот такая болезнь и я иду в это отделение. На каждом медицинском обходе тоже должна быть идентификация, чтобы исключить возможные ошибки. И пациентам нужно быть терпимее к тому, что у них несколько раз на дню спрашивают фамилию, имя и отчество, просят предоставить какие-то документы или подписать дополнительные соглашения.

М. О.: Есть ещё момент безопасности доктора. Вот реальная история. Пациенту нужна операция на сердце, но он боится проблем на УЗИ сердца, необходимое перед операцией, и посылает своего знакомого. Получает заключение, где у него всё хорошо, идёт на операцию, и в итоге выясняется, что есть сюрприз. Ладно, если подлог обнаружится до операции, а если во время введения в наркоз? Это редкие истории, тем не менее они есть.

– Если пациент засомневался в правильности лечения, что ему делать?

Е. А.: Проблема не в том, что есть вопросы, а в том, как пациент их подаёт. Хамское отношение точно не поможет. Нужно спокойно сказать: я сомневаюсь в этом препарате, мне его уже давали, но не помогло. И врач абсолютно спокойно ответит, найдёт время разобрать план лечения и предложить варианты. Также всегда можно обратиться к заведующему отделением, главному врачу. Обычно всё решается на уровне лечащего врача и максимум заведующего отделением, когда необходим консилиум.

Режим и адекватность

– Больничный режим тоже относится к вопросу безопасности пациента?

Е. А.: В каждой больнице есть приказ о внутреннем распорядке, где обозначены права и обязанности пациентов, распорядок дня. Не зря больничный режим называется лечебно-охранительным. Тихий час, время процедур, завтрак, обед и ужин – это всё лечебно-охранительные мероприятия, способствующие здоровью.

– Как избежать больничной пневмонии?

Е. А.: Внутрибольничную инфекцию чаще всего заносят извне родственники, навещая пациентов. Приболевший пациент должен вести себя ответственно: использовать маску, не отказываться от проветривания, как можно меньше передвигаться по больнице, чтобы не разносить инфекцию. Его посмотрит врач и решит, что делать – перевести в другую больницу для долечивания острой инфекции или долечиваться дома. Нельзя провести операцию пациенту с острой респираторной инфекцией, это грозит осложнениями.

– О чём должен предупредить пациент анестезиолога и хирурга?

Е. А.: О пирсинге, вставных зубах, стоматологических проблемах, хронических заболеваниях и принимаемых препаратах, в том числе и без назначения врача, потому что часть препаратов может нивелировать действие наркоза.

После операции

– Болевой синдром после операции – это естественно. А о чём ещё необходимо сообщать врачу?

Е. А.: Повышение температуры, появление сыпи, странные ощущения в области послеоперационного шва, симптомы, которых не было до операции. Возможно, потребуется консультация смежного специалиста, дополнительное лечение или повторная операция.

– Родственники могут посещать своего близкого в реанимации?

Е. А.: Конечно. Даже священникам можно посещать пациента, это не запрещено. Есть определённые ограничения, связанные с тяжестью состояния. В первые сутки после наркоза пациенту желателен покой, потом запретов нет. Могут быть ограничения – временные или связанные с эпидемиологической ситуацией. При посещении нужно надеть сменный халат и маску, помыть руки. Гаджеты брать не рекомендуется, чтобы не нарушить работу реанимационного оборудования. Плюс посторонние звуки могут мешать работе сотрудников, другим больным. Ведь реанимация – это всегда открытое пространство, где лежат несколько пациентов в тяжёлом состоянии.

М. О.: Родственники должны быть здоровы и вести себя спокойно, без излишней эмоциональности. Слишком эмоциональных людей действительно стараются не пускать. И надо помнить, что реанимация – место, где лежат очень тяжёлые пациенты. И чем меньше у них контакт с внешним миром, тем лучше. Любая инфекция, которая для здорового человека пройдёт мимо, для него может оказаться фатальной. Стоит подождать, пока состояние стабилизируется, и первые два-три дня посещений избегать.

– Какую реальную помощь могут оказать родственники медперсоналу?

М. О.: Если пациент в сознании и адекватен, ему очень важна эмоциональная поддержка. Можно переодеть, покормить, протереть салфеткой, мужчину побрить. Это хорошая помощь медперсоналу, и она приветствуется.

– Можно ли родственникам оставаться круглосуточно?

Е. А.: По правилам Минздрава, дети до четырёх лет имеют право на сопровождение взрослого, которому предоставляется спальное место и питание. Для всех остальных сопровождение возможно по разрешению главврача без предоставления спального места. Но когда родственники готовы ухаживать за своим близким и ведут себя адекватно, думаю, администрация всегда идёт навстречу, если в этом есть необходимость.

С гостями беседовали Лариса Малкова и Алёна Комарова.

Текст подготовила Елена Богуславская