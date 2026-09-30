Как понять, что пора к наркологу: объясняет псковский врач

23:58, 30 сентября 2026, ПАИ

Трезвость не наказание и не лишение удовольствия. Для многих людей это полное возвращение контроля над своей жизнью. Так считает исполняющий обязанности заместителя главного врача по медицинской части, врач – психиатр-нарколог Псковского областного клинического центра психиатрии и наркологии Алексей Солодов. Он рассказал об этом в программе «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Среда, суббота и сегодня

– Алексей Алексеевич, в прошлом году впервые за пять лет было отмечено увеличение случаев алкогольной зависимости практически на 30 %. С чем это связано?

– Выявляемость стала лучше, а также изменилась методика подсчёта. Если раньше учитывали только впервые выявленные алкогольные психозы, то сейчас и повторные. В целом заболеваемость алкогольной зависимостью снижается. Пьющих стало меньше, но уже имевшие зависимость употребляют больше. Из-за этого на общем фоне кажется, что увеличилось потребление.

– Кто такой культурно, умеренно пьющий и зависимый человек?

– Пьяница себя контролирует, алкоголик – нет. Ключевой критерий – пьянство по любому поводу. Когда человек каждый вечер пьёт, следуя определённому ритуалу, это уже утрата контроля. Устал – выпил, расслабиться надо – выпил, праздник – выпил. Любой повод, чтобы выпить. Есть такая шутка: я пью во все дни на букву «с» – в среду, субботу и сегодня. Это уже хроническое заболевание, алкогольная зависимость. Сначала психологическая: убрать тревогу становится легче и проще, но как только перестаёшь пить, депрессия усиливается – и снова пьёшь. Этот замкнутый круг очень сложно разорвать. И как раз в эти периоды нужна помощь специалиста.

– Когда появляется физическая зависимость?

– На более поздних стадиях алкоголизма, когда наступает абстинентный синдром – тремор, тахикардия, становится плохо, и нужно опохмелиться, организм требует срочно ввести этанол. Медицинский вариант – прокапывание больших доз витаминов группы В – даст лишь временный эффект. Нет таблетки, позволяющей вообще больше никогда не употреблять алкоголь, возможно только комплексное лечение. Антидепрессанты, чтобы без алкоголя не возникали тревога и депрессия, плюс психотерапия и выяснение обстоятельств жизни пациента: какая у него компания, чем занимается, может быть, нужно что-то в жизни поменять. Современная наркология направлена именно на комплексный подход. Если есть физическая зависимость, запои, надо к специалисту обращаться, а не стараться «завязать» самостоятельно, потому что это может привести к ухудшению состояния и даже к смерти. Нельзя просто так взять и бросить, если пил много лет.

Бывших не бывает

– Правда ли, что бывших алкоголиков не бывает?

– Заболевание хроническое, могут быть рецидивы даже после длительного воздержания. Многие не пьют по 10–20 лет, потом что-то в жизни случилось либо принял небольшую дозу – и с утроенной силой уходит в запой.

– Почему так происходит?

– Организм уже совсем отвык от алкоголя, и маленькая доза приводит к тому, что зависимость возрастает, давая ощущение быстрого расслабления. Но потом проблемы возвращаются в утроенном количестве, а остановиться уже сложно. Даже родственники повлиять не могут. Бывают случаи, когда обманным путём такого человека доставляют к нам – мы помогаем, разрываем порочный круг, и он какое-то время может жить нормально. Либо совсем за голову берётся и действительно бросает пить, понимая, что ему противопоказана любая доза любого алкоголя.

– Что скажете о безалкогольном пиве?

– Есть люди, у которых нет зависимости, им просто нравится вкус хмеля и солода, но не нравится находиться в затуманенном сознании. В этом случае хороший вариант. Но для зависимых, находящихся даже в длительной ремиссии, безалкогольное пиво станет триггером, чтобы снова начать пить по-настоящему. Начнёт с банки безалкогольного и неизбежно перейдёт к крепкому.

– Должен ли зависимый человек признать, что он болен?

– Это самое важное. Если у пациента нет критического отношения к своему состоянию, то вылечить его практически невозможно. Если он уверен, что не болеет, и никак его не переубедить, не поможет ничто и никогда. Главное, чтобы зависимый был согласен на так называемый комплаенс – это когда поведение пациента совпадает с рекомендациями врача и они вместе идут к цели. Самое важное в терапии – чтобы пациент и врач работали сообща. Чаще всего такое взаимодействие и ведёт к длительной ремиссии.

На пути к циррозу

– Есть ли безопасная доза алкоголя?

– Минздрав и ВОЗ категорически считают, что нет, и это подтверждено многократными исследованиями. Любая доза уменьшает серое вещество в головном мозге, что приводит к развитию деменции. К сожалению, у нас в стране не принято алкоголь называть ядом, хоть это и так.

– Алкоголь поражает печень, вызывая цирроз.

– Печень – основной орган, перерабатывающий алкоголь. В момент переработки выделяется промежуточный продукт – ацетальдегид. Печень более-менее справляется, если у человека есть фермент для его расщепления. У части северных народов нет этого фермента, и для них любая доза алкоголя равноценна тяжёлому отравлению. В нашей полосе у всех этот фермент есть, но печень вечно не может справляться, в какой-то момент повреждается, а это прямой путь к циррозу, причине 69 % смертей.

– Какие ещё патологии вызывает алкоголь?

– Панкреатит, кардиомиопатию – комплекс заболеваний сердца: это причина 61 % смертей. Повреждения пищевода, желудка и других органов, через которые поступает алкоголь, связаны с его канцерогенным эффектом. Международное агентство по изучению рака относит к канцерогенам первого ряда алкоголь, табак и асбест. Спиртное влияет на эндокринную систему – бьёт по гипоталамусу, надпочечникам, щитовидной и половым железам. У мужчин ухудшается выработка тестостерона, в результате снижение либидо, эректильная дисфункция, потеря мышечной массы, ожирение по женскому типу. У женщин страдает репродуктивная система, нарушается цикл, может начаться облысение. Пьянство в период беременности чревато серьёзными отклонениями у плода. У пьющих женщин очень часто рождаются умственно отсталые дети.

– Женский алкоголизм протекает тяжелее мужского?

– Не совсем так, у женщин просто могут возникнуть сильные осложнения. У них гормонов больше, они хуже реагируют на препараты. Поэтому при тактике лечения нужно учитывать особенности женского организма: гормональный фон много значит.

Сценарий жизни

– Алкоголизм передаётся по наследству?

– Я бы не сказал. Больше передаётся модель поведения. Если ребёнок видит, что в семье пьют, такая модель перейдёт к нему от родителей. Но вероятен и противоположный эффект, когда ребёнок вообще никогда не станет пить, ему будет противно. Хотя такие случаи – большое исключение. В психотерапии есть термин «сценарий жизни». Если семья привержена алкоголю, ребёнок по сценарию жизни, скорее всего, будет пить.

– Говорят, что зумеры – поколение в возрасте 14–29 лет – практически перестали пить. Это правда?

– В поле зрения наркологов чаще попадает старшее поколение, у молодого алкоголь вообще не в тренде, особенно у 20–30-летних. Эти люди больше спортом занимаются, зарабатывают. У движения за здоровый образ жизни много единомышленников, они продвигают идею, что русские люди не должны пить, убивая себя. Само время влияет на то, будут люди пить или нет. Сейчас есть масса развлечений, дающих возможность быстро получить дофамин: те же телефоны, игры, компьютерные клубы, спортивные залы и площадки. Выходишь на улицу – у тебя возле дома есть где позаниматься, прекрасно провести время и получить удовольствие. Вообще сегодня можно свободно реализовать себя – заниматься чем угодно и найти единомышленников.

Лечение и ремиссия

– Зависимые люди часто не идут за помощью к врачу из-за страха, что их поставят на учёт, сообщат на работу...

– Сейчас это не учёт, а диспансерное наблюдение, и далеко не за всеми. Обычно под него подпадают люди с острыми алкогольными психозами, потому что они нуждаются в дальнейшем наблюдении, чтобы можно было постоянно отслеживать их состояние и удерживать в ремиссии, избегая рецидива. Но всю жизнь этого не будет, по итогам ремиссии через определённое время человека с наблюдения снимают.

– Появилось ли что-то новое в лечении алкогольной зависимости?

– Всё пошло по пути комплексного подхода к лечению. Если раньше надеялись только на препараты, не было взаимодействия между разными специалистами, то сейчас появились реабилитационные центры, где с зависимыми пациентами работают одновременно и комплексно нарколог, психиатр, психолог и психотерапевт. Это даёт больший эффект – длительные ремиссии и уменьшение рецидивов алкоголизации. Новых лекарств в психиатрии и наркологии открывают не так много, а цены на них высокие. Курс может стоить 40 тысяч, что далеко не всем по карману. Через несколько лет стоимость снизится, и мы будем их использовать чаще.

– Применяется ли сегодня кодировка?

– И психологические кодировки бывают, и химические – используются от двух месяцев до нескольких лет. Но это, скорее, не лечение, а противорецидивная терапия, чтобы разорвать связь между пациентом и алкоголем и поработать с ним, занимаясь психологической поддержкой. Это даёт возможность удлинить ремиссию, и кодировка в дальнейшем может быть и не нужна. Самое главное, чтобы у человека был твёрдый настрой не пить. Если он не настроен, то кодировку проводить не захочет. А любая медицинская манипуляция должна быть добровольной, с согласия пациента. Без согласия мы ничего не сделаем. Кодировку предлагают, когда человек действительно настроен на отказ от спиртного, но сам отказаться не может, и ему нужен какой-то толчок, чтобы разорвать связь с алкоголем. Дальше уже психологическая помощь, психотерапия.

С гостем беседовали Лариса Малкова и Алёна Комарова.

Текст подготовила Елена Богуславская