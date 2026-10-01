Передовая работы над законами

10:37, 01 октября 2026, ПАИ

Первое заседание Госдумы девятого созыва началось для депутатов – участников специальной военной операции с приветствия коллег. По словам начальника управления президента по общественным проектам Сергея Новикова, в новый состав Думы вошли 50 ветеранов СВО, причём 41 из них избран депутатом впервые. Что изменится для них, чьи интересы они теперь будут представлять?

Приход ветеранов СВО в парламент – история не одной партии. Владимир Путин отметил, что все парламентские партии включили ветеранов СВО в число своих кандидатов. Президент выразил уверенность, что люди, доказавшие верность России на поле боя, будут столь же преданно служить ей на гражданском поприще. На первом заседании Думы он сказал, что участники и ветераны СВО «будут укреплять и усиливать депутатский корпус».

Это доверие оправданно. Человек, который сам прошёл через службу и возвращение к мирной жизни, может заметить то, что не всегда видно из кабинета: сколько времени семья ждёт ответа на обращение, насколько понятен порядок получения положенной помощи, что происходит после лечения, где заканчивается действие закона и начинается череда отказов. Задача новых депутатов – ветеранов – представлять интересы участников СВО и их близких, добиваться необходимых изменений в законодательстве.

Конечно, фронтовой опыт не заменяет умения писать законы, слушать возражения и разбираться в последствиях решений. Новым депутатам предстоит освоить эту работу. Их сила будет не только в личном авторитете, но и в способности превратить знание конкретной проблемы в норму, которая действует для всех, кому нужна помощь.

Для регионов, в том числе Псковской области, результат парламентской работы особенно важен там, где федеральное решение встречается с повседневной жизнью. Принятый закон должен быть понятен семье в небольшом городе так же, как специалисту в столичном ведомстве. А потому связка в работе между депутатами –ветеранами СВО в Госдуме и их боевыми соратниками, избранными, например, в Заксобрание Псковской области, также будет особенно важна.

Президент и страна возлагают на ветеранов-депутатов большие надежды. Ответить на них предстоит настойчивой работой с обращениями, законами и их исполнением. Именно так доверие, полученное на выборах, сможет стать реальной пользой для людей.