Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Передовая работы над законами

Первое заседание Госдумы девятого созыва началось для депутатов – участников специальной военной операции с приветствия коллег. По словам начальника управления президента по общественным проектам Сергея Новикова, в новый состав Думы вошли 50 ветеранов СВО, причём 41 из них избран депутатом впервые. Что изменится для них, чьи интересы они теперь будут представлять?

Фото пресс-службы Госдумы

Приход ветеранов СВО в парламент – история не одной партии. Владимир Путин отметил, что все парламентские партии включили ветеранов СВО в число своих кандидатов. Президент выразил уверенность, что люди, доказавшие верность России на поле боя, будут столь же преданно служить ей на гражданском поприще. На первом заседании Думы он сказал, что участники и ветераны СВО «будут укреплять и усиливать депутатский корпус».

Это доверие оправданно. Человек, который сам прошёл через службу и возвращение к мирной жизни, может заметить то, что не всегда видно из кабинета: сколько времени семья ждёт ответа на обращение, насколько понятен порядок получения положенной помощи, что происходит после лечения, где заканчивается действие закона и начинается череда отказов. Задача новых депутатов – ветеранов – представлять интересы участников СВО и их близких, добиваться необходимых изменений в законодательстве.

Конечно, фронтовой опыт не заменяет умения писать законы, слушать возражения и разбираться в последствиях решений. Новым депутатам предстоит освоить эту работу. Их сила будет не только в личном авторитете, но и в способности превратить знание конкретной проблемы в норму, которая действует для всех, кому нужна помощь.

Для регионов, в том числе Псковской области, результат парламентской работы особенно важен там, где федеральное решение встречается с повседневной жизнью. Принятый закон должен быть понятен семье в небольшом городе так же, как специалисту в столичном ведомстве. А потому связка в работе между депутатами –ветеранами СВО в Госдуме и их боевыми соратниками, избранными, например, в Заксобрание Псковской области, также будет особенно важна.

Президент и страна возлагают на ветеранов-депутатов большие надежды. Ответить на них предстоит настойчивой работой с обращениями, законами и их исполнением. Именно так доверие, полученное на выборах, сможет стать реальной пользой для людей.

Андрей Разумов
Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>



30 сентября 2026

Состоялась рабочая встреча Михаила Ведерникова и Натальи Мельниковой
30 сентября 2026

Анна Николаева назначена врип главы Палкинского округа
30 сентября 2026

Временно исполняющим полномочия главы Пскова назначен Станислав Стармолотов
29 сентября 2026

Новый созыв: как прошла первая сессия Законодательного Собрания Псковской области
29 сентября 2026

Елена Синёва: На первой сессии Заксобрания Псковской области чувствовалась преемственность
29 сентября 2026

Михаил Ведерников поблагодарил Александра Котова за совместную работу
29 сентября 2026

Борис Елкин обратился к псковичам после избрания председателем Заксобрания VIII созыва
29 сентября 2026

Как устроено Заксобрание Псковской области – инфографика ПАИ

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...