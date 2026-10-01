Поступления налога на прибыль в Псковской области составили 4,4 млрд рублей

16:33, 01 октября 2026, ПАИ

Налогоплательщики Псковской области перечислили 4,4 млрд рублей налога на прибыль организаций в консолидированный бюджет региона за восемь месяцев 2026 года. Эта сумма составила 15,3 % всех налоговых доходов, сообщили ПАИ в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

В целом поступления в консолидированный бюджет Псковской области за январь – август достигли 28,7 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года они увеличились на 5,6 %, или на 1,5 млрд рублей.

Наибольшую долю доходов обеспечил НДФЛ – 13,4 млрд рублей. Поступления от налогов на совокупный доход, включая упрощённую систему налогообложения (УСН), патентную систему и налог на профессиональный доход, составили 3,1 млрд рублей.