Михаил Ведерников: Бренд Псковской области строится на подлинности

19:23, 01 октября 2026, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников на форуме «Сила бренда – экономическое будущее регионов» в четверг, 1 октября, обозначил ключевые моменты развития региона.

Главное из выступления губернатора:

сильный бренд территории – это не только логотип или туристический слоган, а репутация региона, основанная на реальных переменах в жизни людей;

Псковская область формирует узнаваемый образ региона посредством истории, культуры, природы, людей и современных проектов;

главный ресурс Псковской области – её жители: активные, талантливые, неравнодушные к своей малой родине;

региону важно не просто сохранять историческое наследие, но и делать его частью современной жизни, экономики и туристической привлекательности;

развитие туризма помогает малым городам и сёлам получать новые возможности: рабочие места, инвестиции, спрос на местные товары и услуги;

бренд Псковской области строится на подлинности: нельзя искусственно придумать идентичность – её нужно бережно раскрывать и транслировать;

качественная городская среда, дороги, социальные объекты, благоустройство и новые общественные пространства напрямую влияют на восприятие территории;

продвижение региона должно быть системным: важно рассказывать о Псковской области на федеральном уровне, в медиа, социальных сетях и через личные впечатления гостей;

бизнес, власть, культурные институции и жители должны работать над брендом территории вместе – только так он становится живым и убедительным;

задача общих усилий – чтобы Псковская область ассоциировалась не только с богатым прошлым, но и с комфортной, современной и перспективной жизнью.

Форум «Сила бренда – экономическое будущее регионов» проходил в Пскове с 30 сентября по 1 октября и был посвящён развитию территориального брендинга и туристической привлекательности регионов. Псковская область стала ключевой площадкой для профессионального диалога о региональном брендинге.