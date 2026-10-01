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Общество

Михаил Ведерников: Бренд Псковской области строится на подлинности

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников на форуме «Сила бренда – экономическое будущее регионов» в четверг, 1 октября, обозначил ключевые моменты развития региона.

Губернатор Михаил Ведерников. Фото ПАИ

Главное из выступления губернатора:

  • сильный бренд территории – это не только логотип или туристический слоган, а репутация региона, основанная на реальных переменах в жизни людей;
  • Псковская область формирует узнаваемый образ региона посредством истории, культуры, природы, людей и современных проектов;
  • главный ресурс Псковской области – её жители: активные, талантливые, неравнодушные к своей малой родине;
  • региону важно не просто сохранять историческое наследие, но и делать его частью современной жизни, экономики и туристической привлекательности;
  • развитие туризма помогает малым городам и сёлам получать новые возможности: рабочие места, инвестиции, спрос на местные товары и услуги;
  • бренд Псковской области строится на подлинности: нельзя искусственно придумать идентичность – её нужно бережно раскрывать и транслировать;
  • качественная городская среда, дороги, социальные объекты, благоустройство и новые общественные пространства напрямую влияют на восприятие территории;
  • продвижение региона должно быть системным: важно рассказывать о Псковской области на федеральном уровне, в медиа, социальных сетях и через личные впечатления гостей;
  • бизнес, власть, культурные институции и жители должны работать над брендом территории вместе – только так он становится живым и убедительным;
  • задача общих усилий – чтобы Псковская область ассоциировалась не только с богатым прошлым, но и с комфортной, современной и перспективной жизнью.

Форум «Сила бренда – экономическое будущее регионов» проходил в Пскове с 30 сентября по 1 октября и был посвящён развитию территориального брендинга и туристической привлекательности регионов. Псковская область стала ключевой площадкой для профессионального диалога о региональном брендинге.

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