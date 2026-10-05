Банк России 6 октября запустит IX Всероссийский онлайн-зачёт по финансовой грамотности

12:37, 05 октября 2026, ПАИ

Банк России 6 октября открывает IX Всероссийский онлайн-зачёт по финансовой грамотности, принять участие в нём сможет любой желающий, в том числе в составе семейной команды. Об этом сообщил эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов в эфире программы «Копилка» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 5 октября.

«В этом году краткую версию зачёта можно будет пройти в мини-приложениях в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Также в зачёте появятся задания, основанные на реальных жизненных ситуациях, предложенные крупнейшими цифровыми платформами, включая маркетплейсы», – сказал он.

По словам Иванова, участникам, в частности, предложат решить задачу, связанную с фишингом, с которым часто сталкиваются покупатели. Задания можно выполнять самостоятельно или всей семьёй, для уверенных в теме финансов предусмотрен продвинутый уровень.

«Ответить на вопросы, а также заработать цифровые награды поможет уже ставший популярным у детей маскот-енот Ефим Лапкин. Каждому участнику направят персональные рекомендации по вопросам, которые вызвали затруднения. Те, кто сдаст зачёт, получат именной сертификат», – добавил эксперт.