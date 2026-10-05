Эксперты: После покоса и ремонта двор должна убрать управляющая организация

14:24, 05 октября 2026, ПАИ

Управляющая организация обязана привести придомовую территорию в порядок после проведения работ, даже если покос травы, ремонт или другие работы выполнял сторонний подрядчик, сообщили ПАИ в министерстве строительства и ЖКХ Псковской области.

Если после завершения работ во дворе остались мусор, ветки, строительные материалы или другой беспорядок, жильцам рекомендуют зафиксировать нарушение на фото, указав дату и точное место.

Заявку можно направить через приложение «Госуслуги Дом» или чат-бот в мессенджере MAX, приложив фотографии и описание проблемы. Если управляющая организация не отреагировала в установленный срок, жильцы могут оформить коллективную заявку непосредственно в приложении.

При отсутствии ответа со стороны УО обращение можно направить в Государственную жилищную инспекцию через тот же раздел «Заявки». Все обращения сохраняются в истории, а их статус можно отслеживать онлайн.