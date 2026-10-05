Эксперты: После покоса и ремонта двор должна убрать управляющая организация
Управляющая организация обязана привести придомовую территорию в порядок после проведения работ, даже если покос травы, ремонт или другие работы выполнял сторонний подрядчик, сообщили ПАИ в министерстве строительства и ЖКХ Псковской области.
Если после завершения работ во дворе остались мусор, ветки, строительные материалы или другой беспорядок, жильцам рекомендуют зафиксировать нарушение на фото, указав дату и точное место.
Заявку можно направить через приложение «Госуслуги Дом» или чат-бот в мессенджере MAX, приложив фотографии и описание проблемы. Если управляющая организация не отреагировала в установленный срок, жильцы могут оформить коллективную заявку непосредственно в приложении.
При отсутствии ответа со стороны УО обращение можно направить в Государственную жилищную инспекцию через тот же раздел «Заявки». Все обращения сохраняются в истории, а их статус можно отслеживать онлайн.
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