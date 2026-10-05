Электричество отключат в восьми деревнях Новосокольнического района с 6 по 15 октября

17:09, 05 октября 2026, ПАИ

Электроэнергию отключат в нескольких деревнях Новосокольнического района с 6 по 15 октября, сообщили ПАИ в администрации муниципалитета.

Отключения связаны с расчисткой трассы от кустов и деревьев. Света не будет с 08:00 до 17:00, на ночь подачу электроэнергии возобновят.

Ограничения затронут деревни Козлово, Мокрыши, Бабки, Вырино, Ульянцево, Виноходцево, а также урочища Загайки и Ковчег.