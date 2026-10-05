Путин поддержал идею создания единой нейросети для образования
Президент России Владимир Путин поддержал предложение создать единую нейросеть, ориентированную на образовательные задачи. Об этом он заявил на встрече с педагогами – лауреатами всероссийских профессиональных конкурсов, которая прошла в формате видеосвязи, пишет «Российская газета».
Идею озвучил победитель конкурса «Учитель года – 2026» Алексей Морозов. По его словам, такая нейросеть могла бы обучаться на основе единых образовательных программ, учебников и соответствующего контента. Это, по мнению педагога, облегчило бы работу учителей.
Путин назвал предложение правильным и отметил, что такая платформа могла бы объединить образовательные программы и учебники, а также помогать педагогам ориентироваться в большом объеме информации.
При этом президент подчеркнул, что использование искусственного интеллекта не должно приводить к снижению качества образования. По его словам, нельзя сводить процесс обучения к механическому нажатию кнопок.
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