Путин поддержал идею создания единой нейросети для образования

16:58, 05 октября 2026, ПАИ

Президент России Владимир Путин поддержал предложение создать единую нейросеть, ориентированную на образовательные задачи. Об этом он заявил на встрече с педагогами – лауреатами всероссийских профессиональных конкурсов, которая прошла в формате видеосвязи, пишет «Российская газета».

Идею озвучил победитель конкурса «Учитель года – 2026» Алексей Морозов. По его словам, такая нейросеть могла бы обучаться на основе единых образовательных программ, учебников и соответствующего контента. Это, по мнению педагога, облегчило бы работу учителей.

Путин назвал предложение правильным и отметил, что такая платформа могла бы объединить образовательные программы и учебники, а также помогать педагогам ориентироваться в большом объеме информации.

При этом президент подчеркнул, что использование искусственного интеллекта не должно приводить к снижению качества образования. По его словам, нельзя сводить процесс обучения к механическому нажатию кнопок.