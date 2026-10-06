Движение по улице Пушкинской ограничат в Пушкинских Горах 7 и 8 октября
Временное ограничение движения транспорта вводится на улице Пушкинской в Пушкинских Горах в связи с проведением дорожных работ. Ограничения будут действовать 7 и 8 октября с 10:00 до 14:00, сообщили ПАИ в администрации Пушкиногорского округа.
Объезд осуществляется по улицам Почтовой, Заозёрной, Михайлова, Восточной, а также по автодороге «Объезд вокруг Святогорского монастыря» (улица Молодых Патриотов).
Водителей просят учитывать эту информацию при планировании поездок.
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