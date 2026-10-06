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Общество

T2 и ЕКП запустили специальный тариф для жителей Псковской области

Российский оператор мобильной связи T2 расширяет партнёрство с «Единой картой петербуржца» на территории Псковской области. У жителей области появился новый удобный инструмент – карта ЕКП «Псковская»: для всех держателей карты действует эксклюзивный тарифный план, разработанный в рамках сотрудничества с ЕКП. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе T2.

Фото предоставила пресс-служба T2

Запуск спецтарифа в Псковской области стал логичным продолжением стратегического партнёрства с проектом «Единая карта петербуржца», к которому компания присоединилась в 2023 году, и по-прежнему остаётся единственным из «большой четвёрки» оператором, представленным в ЕКП.

В рамках тарифа абонентам доступны 20 Гб интернета, безлимитные месседжеры, безлимит на звонки внутри сети, 500 минут на номера других операторов и 100 СМС. Абонентская плата составит 400 рублей в месяц, подключение – бесплатно. Остатки минут и гигабайт переносятся на следующий месяц. Тариф можно подключить с новым номером T2 или перейти на него с номером другого оператора на официальной странице.

«Для нас принципиально важно быть не просто поставщиком гигабайтов, а частью региональной инфраструктуры. Мы внимательно изучили потребности жителей региона и создали предложение, в котором объединили прозрачную цену, достаточный объём трафика и возможность пользоваться привычными преимуществами карты на новом уровне. Как единственный оператор – партнёр ЕКП, мы стремимся делать передовые федеральные инициативы доступными в каждом регионе нашего присутствия. Уверен, жители Псковской области по достоинству оценят эту синергию мобильной связи и городских сервисов», – сказал директор псковского филиала T2 Сергей Мартынов.

«При запуске ЕКП «Псковская» мы хотели предоставить жителям Псковской области привилегии, которыми уже пользуются держатели ЕКП на территории Санкт-Петербурга, в том числе специальные условия от партнёров проекта. Тариф от T2 станет ещё одним драйвером практической ценности единой карты петербуржца для жителей Псковской области», – отметила директор СПб ГКУ «ЦИС» (оператор «Единой карты петербуржца») Валентина Козырева.

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