Какие вирусы циркулируют в России, рассказали в Роспотребнадзоре

23:52, 06 октября 2026, ПАИ

Какие вирусы циркулируют на текущий момент в России, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

На данный момент среди циркулирующих респираторных вирусов преобладают вирусы негриппозной этиологии (98,5 %). При этом 53 % из них – риновирусы, ещё 14,5 % – парагрипп. Кроме того, выявлены вирусы гриппа (1,5 %), в том числе A(H1N1), B и C, отметили в ведомстве.

Для профилактики заболеваний в Роспотребнадзоре советуют воздержаться от посещения мест массового скопления людей и ограничить контакты при появлении признаков недомогания. Также рекомендуется регулярно проветривать помещения, чаще мыть руки с мылом или обрабатывать их антисептиком.

Ранее сообщалось, что почти 40 человек госпитализировали с симптомами ОРВИ в Псковской области.