Дорогие деньги и дорогая история. Экономический обзор Псковской области: ключевые события сентября 2026 года

09:06, 07 октября 2026, ПАИ

Главные события сентября показывают: региональная экономика продолжает расти, но темпы становятся более сдержанными, а цена каждой новой инвестиции – выше. На этом фоне региональные власти продолжают диверсифицировать усилия по привлечению внимания экономических акторов к туристическому потенциалу региона и его историко-культурному наследию. ОЭЗ «Моглино» получила новый проект в сфере электроники, исторические здания в Пскове и Печорах выставили на торги, а на форуме «Сила бренда» власти и бизнес обсуждали, как превратить узнаваемость территории в инвестиции, рабочие места и доходы.

Макроэкономический контекст: многозначительная пауза

Главное событие сентября для российской экономики произошло 11 сентября. Совет директоров Банка России сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых, впервые поставив на паузу продолжительный цикл смягчения денежно-кредитной политики. Регулятор объяснил решение усилившимся ценовым давлением, ускорением устойчивой инфляции до 5–6% в годовом пересчёте и сохранением повышенного потребительского спроса.

Экономический смысл решения прост: деньги перестали дорожать, но дешёвыми не стали. Для регионов с относительно небольшим внутренним рынком, к которым относится Псковская область, это особенно чувствительно: частный инвестор должен либо иметь значительную долю собственных средств, либо получать льготное финансирование, налоговые преференции и инфраструктуру за счёт государства.

На инфляционном фронте произошёл неприятный разворот. По итогам августа годовая инфляция в России ускорилась до 6,33%. В Псковской области цены снизились на 0,24% к июлю, а годовая инфляция ускорилась до 6,21%, что ниже общероссийского показателя. Месячная дефляция объяснялась сезонными факторами. Плодоовощная продукция, включая картофель, подешевела на 9,8%, услуги пассажирского транспорта – на 8,6%, санаторно-оздоровительные услуги – на 3,9%.

Но снижение цен на сезонные овощи не отменяет роста базовых издержек. Средняя стоимость бензина в августе достигла 68,27 рубля за литр – на 11,77% выше, чем годом ранее. Дизельное топливо подорожало на 13,17%, до 81,11 рубля за литр. Бензин АИ-98 и выше прибавил 15,48% и стоил в среднем 99,85 рубля.

Минэкономразвития РФ в сентябре повысило прогноз роста цен по итогам 2026 года с 5,2 до 6,8%, хотя одновременно немного улучшило прогноз роста ВВП – с 0,4 до 0,6%.

Кремль: сверка результатов

Центральным политико-экономическим событием для региона стала встреча губернатора Михаила Ведерникова с президентом России Владимиром Путиным 10 сентября в Кремле. Глава области использовал встречу как презентацию результатов региональной экономической политики за несколько лет.

Одна из главных цифр – 68%. До такого уровня выросла доля собственных доходов в консолидированном бюджете Псковской области. По словам губернатора, в 2023 году собственные доходы увеличились на 6 млрд рублей, в 2024-м – на 4,6 млрд, в 2025-м – ещё на 2,7 млрд рублей. Для дотационного региона это показатель постепенного укрепления собственной налоговой базы. «Такой доли собственных доходов в консолидированном бюджете в регионе не было никогда ранее», – заявил Михаил Ведерников.

Общий объём областного бюджета с 2017 года вырос с 27 до 79 млрд рублей. Одновременно отношение государственного долга к доходам снизилось с 102 до 42,8%. На долговую динамику повлияла замена дорогих коммерческих кредитов льготными бюджетными и списание части задолженности.

Эта трансформация, пожалуй, даже важнее номинального роста бюджета. Замена коммерческих займов бюджетными снижает расходы на обслуживание долга и освобождает средства для инфраструктуры, софинансирования федеральных программ и поддержки экономики.

Ещё одна важная цифра – 30 млрд рублей частных инвестиций, привлечённых благодаря индивидуальной программе социально-экономического развития. Михаил Ведерников сообщил президенту, что на каждый рубль бюджетной поддержки регион получил семь рублей внебюджетных вложений. За первый цикл программы, действовавший с 2020 по 2024 год, было создано более 800 рабочих мест; программа продлена до 2030 года.

Индивидуальная программа стала для области своеобразным экономическим рычагом. Федеральные средства направлялись на докапитализацию Фонда развития промышленности, проекты в сельском хозяйстве и туризме, а также на инфраструктуру ОЭЗ «Моглино». В новом цикле среди приоритетов – животноводческий комплекс в Бежаницком районе и новые производственные объекты в особой экономической зоне.

На встрече с Владимиром Путиным Михаил Ведерников связал рост туризма с развитием транспортной доступности. Пассажиропоток аэропорта Пскова в 2025 году составил 142 тысячи человек. Регион планирует увеличить пассажиропоток как минимум до 300 тысяч человек. Потенциальная пропускная способность аэропортового комплекса оценивается примерно в полмиллиона пассажиров.

Рост пассажиропотока уже конвертировался в развитие аэропортовой инфраструктуры: с участием президента в сентябре был открыт новый терминал прилёта. На очереди большая реконструкция действующего здания аэровокзала.

Транспортная доступность региона и качественная инфраструктура – одна из важных составляющих, влияющих на инвестиционный климат и развитие экономики. А с туристической точки зрения развитие аэропорта одновременно поднимает планку качества. Чем проще добраться до Пскова, тем чаще путешественник сравнивает регион с Великим Новгородом, Карелией, Калининградом и городами Золотого кольца.

Промышленность: рост вопреки

По итогам января – июля 2026 года индекс промышленного производства в Псковской области вырос на 0,5% к аналогичному периоду прошлого года. В июле выпуск оказался на 1,1% выше уровня июля 2025-го.

Картина по отраслям была неоднородной. Обрабатывающие производства за семь месяцев прибавили только 0,2%, энергетика – 8,9%, добыча полезных ископаемых – 12,5%. Водоснабжение, водоотведение, сбор и утилизация отходов сократились на 3,7%.

Для экономики региона это сигнал перехода от фазы быстрого восстановительного роста к борьбе за эффективность. Прибавка в 0,5% позволяет говорить о сохранении положительной динамики, но не о промышленном рывке. Более того, рост энергетики и добычи способен маскировать почти нулевую динамику обрабатывающего сектора – той части промышленности, где создаётся основная добавленная стоимость.

Поэтому одним из наиболее содержательных сентябрьских событий стал визит на псковский завод холодильного оборудования «Элементум». 2 сентября предприятие посетили губернатор Михаил Ведерников и генеральный директор Федерального центра компетенций Светлана Горчакова.

Завод участвует в федеральном проекте «Производительность труда». После диагностики предприятие выявило потери материалов и недостатки в настройке оборудования. Работники предложили порядка 27 идей по улучшению процессов, семь из них были приняты сразу и уже дали экономический эффект. На заводе работает более 250 человек, а объём выручки во втором полугодии начал расти. Генеральный директор завода Александр Куц подчеркнул, что Федеральный центр компетенций помог заводу правильно выстроить производственные процессы. Это важный пример для региональной промышленности: при дорогом заёмном капитале повышение эффективности действующего производства зачастую оказывается дешевле строительства новых мощностей.

«Моглино»: накопление

Хотя основные события в ОЭЗ «Моглино» произошли в августе, их экономический смысл в полной мере проявился в сентябре, когда регион подводил итоги инвестиционной политики.

Напомним, в августе экспертный совет ОЭЗ одобрил проект компании «Лейо» по производству печатных плат. Инвестор планирует создать полный цикл – от проектирования и изготовления прототипов до серийного производства и монтажа плат.

В августе для предпринимателей в особых экономических зонах был открыт дополнительный финансовый инструмент. МСП Банк предложил инвестиционные кредиты до 200 млн рублей по ставке 10% годовых на срок до пяти лет, а также гарантии для исполнения государственных контрактов. В программу включена и ОЭЗ «Моглино».

Разница между рыночной ключевой ставкой в 14% и льготным кредитом под 10% выглядит существенной, хотя итоговая стоимость проекта всё равно остаётся высокой. Финансовый инструмент особенно полезен поставщикам и небольшим производственным компаниям, которым не требуются многомиллиардные вложения, но необходим капитал для оборудования и запуска линии.

В начале сентября Михаил Ведерников сообщал, что в ОЭЗ насчитывается уже 16 резидентов, фактические вложения приближаются к 25 млрд рублей, а число созданных рабочих мест превысило 750. Для сравнения: по итогам первого квартала 2026 года в зоне работали 15 резидентов, семь из которых выпускали продукцию; общий объём инвестиций составлял 24,2 млрд рублей, число рабочих мест – 741.

Бренд как экономика

На стыке сентября и октября Псков принял международный туристический форум «Сила бренда – экономическое будущее регионов». Он собрал представителей власти, туристических компаний, отельеров, гидов, специалистов по брендингу и региональному развитию.

Форум обозначил важный сдвиг в экономической политике региона. Туризм рассматривается не как набор экскурсий и фестивалей, а как рынок, который должен создавать спрос на гостиницы, общепит, транспорт, сувениры, реставрацию зданий и продукцию местных производителей.

Михаил Ведерников 1 октября заявил на форуме, что бренд территории – не логотип и не туристический слоган, а репутация, основанная на реальных изменениях. По его словам, историческое наследие необходимо не только сохранять, но и включать в современную жизнь и экономику.

«Важный принцип: у каждого места есть своя, уникальная концепция, но соседям незачем конкурировать друг с другом. Все бренды складываются в общий план, который охватывает всю территорию региона и весь календарь. И здесь мы используем все возможные ресурсы: федеральные, областные, муниципальные, внебюджетные», – отметил глава региона.

Такая постановка вопроса более чем рациональна. Псковская область не может конкурировать с крупнейшими регионами объёмом потребительского рынка или численностью трудовых ресурсов. Зато она располагает активами, которые невозможно перенести в другую точку: старинной архитектурой, богатой историей, монастырями, дворянскими усадьбами и узнаваемым культурным ландшафтом.

Вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Инна Пехова 1 октября в выездной студии «Первого Псковского» на форуме подчеркнула, что ключевую роль в формировании бренда играет бизнес, поскольку именно он создаёт экономику региона. «Бизнес и государство неразделимы здесь», – сказала она, говоря о совместных событиях, специальных предложениях и туристических проектах.

По её мнению, бренд должен сопровождать гостя на всём пути: от выбора региона до выезда. История может проявляться в оформлении отеля, легенде здания, книгах, локальной кухне, сувенирах и событиях.

Практический смысл этой идеи – увеличение среднего чека и продолжительности поездки. Турист, который приезжает на один день ради Кремля, оставляет региону гораздо меньше денег, чем гость, остающийся в историческом отеле, посещающий музей, ресторан, мастерскую и районный фестиваль.

Предприниматель Анастасия Чугунова в эфире «Бизнес-ланча» на «Серебряном дожде» отмечала спрос туристов на ручной труд и региональный культурный код. По её словам, одежда с вышивкой быстро раскупается, а дизайнеры всё чаще обращаются к образам известных исторических личностей, связанных с Псковской землёй.

В этом и заключается экономическая сила бренда: он позволяет продавать не обезличенный товар, а продукт с историей. При правильной упаковке локальное происхождение перестаёт быть ограничением и становится основанием для более высокой цены.

Отдельно стоит отметить, что форум стал заметным событием и в медиапространстве. Благодаря мощностям государственного медиахолдинга Псковской области экспертные оценки обсуждаемых на форуме тем получили широкое распространение и оставили заметное медийное послевкусие. Так, работа выездной студии телеканала «Первый Псковский» и комментарии в её стенах десятков экспертов уже стали традицией проведения масштабных экономических мероприятий.

Фонд инвестразвития: фасад и механика

Фонд инвестиционного развития Псковской области в сентябре работал сразу в двух измерениях. Первое – публичное продвижение инвестиционных возможностей. Второе – менее заметная, но важная работа с площадками, исторической недвижимостью и сопровождением проектов.

Фонд участвовал в подготовке региона к международной строительной выставке QUBE Expo. На совещании в начале сентября обсуждались концепция регионального стенда и механизмы финансовой поддержки псковских производителей. Задача состояла не только в презентации области, но и в поиске контрактов для местных предприятий.

В конце месяца московский филиал фонда принял участие в программе ДОМ.РФ «Городские экспедиции» в Новгородской области. Её участники изучали использование исторического наследия как инструмента развития городской среды, градостроительную политику и модели взаимодействия власти, жителей и проектировщиков.

Для Псковской области такая практика имеет прикладное значение. В регионе десятки памятников требуют не только реставрации, но и финансовой модели. Торги по Солодёжне и бывшей школе в Печорах показывают, что фонд постепенно становится посредником между охранной политикой и рынком недвижимости.

В этом смысле участие делегации фонда в V профильной выставке «ПРОреставрацию. Импортозамещение в реставрационных материалах и технологиях» имеет прикладное значение. Елена Федотова, директор департамента проектной деятельности и развития территорий, выступила на сессии «Приспособление объектов культурного наследия для современного использования». Участие в подобных мероприятиях – это прямой диалог с профессиональным сообществом, реставраторами, инвесторами и производителями. Для фонда включение в эту повестку стало уже традиционным.

Наследие ищет инвестора

Сентябрьская экономическая повестка буквально соединила бренд территории и недвижимость. На торги были выставлены два заметных объекта культурного наследия – Солодёжня в Пскове и здание бывшей эстонской школы в Печорах.

Солодёжня на улице Гоголя, 42 – каменные палаты первой трети XVII века, один из старейших сохранившихся образцов гражданской архитектуры Пскова. Начальная цена составила 6,951 млн рублей, заявки принимаются до 26 октября. Экономическая привлекательность Солодёжни строится на местоположении. Рядом находятся Финский парк, набережная Псковы, исторический центр, торговая и транспортная инфраструктура. Потенциальный сценарий – гостиница, ресторан, культурно-деловое пространство или смешанный проект, способный зарабатывать на туристическом потоке.

Вторым объектом стало здание бывшей эстонской начальной школы 1926 года на улице Гагарина, 12 в Печорах. Начальная цена была установлена на уровне 4,766 млн рублей. Печорский объект имеет региональный охранный статус и расположен в городе с устойчивым паломническим и туристическим потоком. Напомним, после проведённого благоустройства и реставрационных работ число туристов, паломников, гостей в Печорах измеряется сотнями тысяч человек.

Надо признать, что для инвестора это по-прежнему сложный класс активов. Реставрация дороже обычного ремонта, сроки согласований длиннее, а возможности перепланировки ограничены. Но в условиях роста внутреннего туризма историческая недвижимость может получить премию за уникальность – особенно если проект становится частью цельного туристического маршрута. Кроме того, инвестиции в ОКН позволяют привлечь льготное кредитование ДОМ. РФ.

Налоги: осень платежей

В сентябре в Псковской области стартовала ежегодная кампания по уплате имущественных налогов физическими лицами. Налоговые уведомления за 2025 год включают транспортный, земельный налог и налог на имущество, а в предусмотренных законом случаях – НДФЛ, который не был удержан налоговым агентом, в том числе с отдельных доходов и процентов по банковским вкладам. Срок уплаты – не позднее 1 декабря 2026 года.

Особое значение приобрели изменения в налогообложении доходов. С 2025 года в России действует расширенная прогрессивная шкала НДФЛ; при этом для ряда доходов, включая проценты по вкладам, применяется отдельный порядок расчёта. Большую часть начислений налоговая служба рассчитывает самостоятельно, поэтому налогоплательщику важно проверить объекты, налоговую базу, льготы и правильность персональных данных в уведомлении.

Для регионального бюджета налоговая кампания – это не только администрирование. Имущественные налоги физических лиц формируют доходы местных бюджетов и позволяют финансировать дороги, благоустройство, освещение и коммунальную инфраструктуру. Поэтому цифровизация платежей (а львиная часть налоговых извещений теперь приходят в «Госуслуги») и актуализация сведений об объектах имеют прямой муниципальный эффект.

Налогоплательщики Псковской области за восемь месяцев 2026 года перечислили в бюджетную систему России 42,1 млрд рублей налогов и сборов. Это на 14,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост поступлений составил 5,3 млрд рублей. Доходы консолидированного бюджета региона достигли 28,7 млрд рублей, увеличившись на 1,5 млрд рублей. Кроме того, в государственные внебюджетные фонды налоговые органы региона мобилизовали 22,2 млрд рублей страховых взносов. Показатель вырос на 11,6%, или на 2,3 млрд рублей.

Малый бизнес: от кредита до товарного знака

В сентябре центр «Мой бизнес» Псковской области сосредоточился сразу на нескольких направлениях: льготном финансировании, маркировке товаров, продвижении креативных проектов и выходе компаний на внешние деловые площадки.

С 1 сентября обязательная маркировка распространилась на новые категории бакалейной продукции – макаронные изделия, мюсли, картофель быстрого приготовления и фасованный натуральный мёд. На базе центра продолжил работу пункт поддержки системы «Честный знак», где предприниматели могут получить консультации по регистрации, электронному документообороту и оборудованию.

Этот набор услуг показывает изменение самой модели поддержки МСП. Предпринимателю предлагают не отдельную консультацию, а цепочку: деньги, защита интеллектуальной собственности, обучение, контакты и продвижение. Для технологических и креативных компаний такая нефинансовая помощь иногда не менее важна, чем заём.

Кроме того, с 25 сентября по 9 октября предпринимателям, пострадавшим из-за повреждения логистических объектов маркетплейсов, предложили принять участие в федеральном опросе о доступности банковской поддержки.

Для псковского малого бизнеса зависимость от маркетплейсов становится одновременно каналом роста и источником риска: предприниматель получает доступ к российскому рынку, но теряет контроль над складской и логистической инфраструктурой. Ожидается, что в «Моём бизнесе» вскоре появится льготный микрозаём для пострадавших СМСП-производителей.

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Псковская область продолжает делать ставку на несколько точек роста одновременно. «Моглино» должно привлекать технологические производства. Программа повышения производительности – «выжимать» дополнительную эффективность из действующих предприятий. Туризм – монетизировать культурный капитал. Торги по историческим зданиям – соединять реставрацию с частными инвестициями. Институты поддержки МСП – помогать небольшим компаниям выходить за пределы областного рынка.

В сентябре эти направления вновь складывались в общую систему. Псковская область пытается продавать инвестору не просто участок, льготу или историческое здание, а целую территорию – с инфраструктурой, идентичностью, сопровождением и доступом к рынкам. Последнее в равной степени относится и к самому обыкновенному туристу. В экономике дорогих денег это может оказаться её главным конкурентным преимуществом.

«Экономический обзор Псковской области: ключевые события» – проект Псковского агентства информации. Объём происходящего в сфере региональной экономики постоянно растёт, число активных акторов бизнес-процессов увеличивается. Считаем важным и полезным отслеживать и фиксировать ключевые моменты экономического развития региона. Обзоры будут выходить ежемесячно. Для их подготовки привлекаются эксперты из предпринимательского сообщества, профильных органов власти, депутатского корпуса, институций по поддержке развития бизнеса и привлечению инвестиций.

Если вы хотите присоединиться к проекту в качестве эксперта или сообщить, на ваш взгляд, о знаковом событии или явлении в экономике региона, пишите на адрес a.mashkarin@mh-pskov.ru.