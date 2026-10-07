Дни православной культуры пройдут в Великих Луках с 9 по 16 октября

17:00, 07 октября 2026, ПАИ

С 9 по 16 октября в Великих Луках пройдут мероприятия по духовно-нравственному воспитанию обучающихся – Дни православной культуры «Покровские вечера», сообщили ПАИ в Великолукской епархии.

Программа Дней православной культуры включает сразу два архиерейских богослужения: епископ Великолукский и Невельский Варнава возглавит богослужения на родине патриарха Тихона в д. Клин Куньинского округа в пятницу, 9 октября (начало богослужения в 08:30, литургия в 09:00) и в строящемся храме Успения Пресвятой Богородицы г. Великие Луки в воскресенье, 11 октября, в день 200-летия И. М. Пульхерова (начало богослужения в 08:30, литургия в 09:00).

Откроет Дни православной культуры «Покровские вечера» крестный ход от храма Святителя Тихона в п. Кунья до храма Воскресения Христова в д. Клин.

Центральным событием Дней православной культуры станет методическое объединение преподавателей духовно-нравственных дисциплин «Единство народов России как духовно-нравственный ориентир современного образования» 13 октября.

В программу Дней православной культуры включён научно-просветительский круглый стол, посвященный жизни и деятельности протоиерея Иоанна (Ивана Михайловича) Пульхерова, священнослужителя, общественного деятеля, основателя православного краеведения Великих Лук.

Именно протоиерей Иоанн Пульхеров 24 октября 1860 года открыл школу для обучения крестьянских девочек. В 1874 году школа была передана земству, и на ее базе открыто городское женское училище, преобразованное затем в прогимназию и гимназию. Также в программе: экскурсии, выездные мероприятия, выставка «Русская Голгофа», волонтёрский проект с храмом Казанской Иконы Богородицы, выставка декоративно-прикладного творчества «Покровская ярмарка» в образовательных учреждениях, клубные часы, фольклорные праздники и многое другое.