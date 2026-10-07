Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Дни православной культуры пройдут в Великих Луках с 9 по 16 октября

С 9 по 16 октября в Великих Луках пройдут мероприятия по духовно-нравственному воспитанию обучающихся – Дни православной культуры «Покровские вечера», сообщили ПАИ в Великолукской епархии.

Программа Дней православной культуры включает сразу два архиерейских богослужения: епископ Великолукский и Невельский Варнава возглавит богослужения на родине патриарха Тихона в д. Клин Куньинского округа в пятницу, 9 октября (начало богослужения в 08:30, литургия в 09:00) и в строящемся храме Успения Пресвятой Богородицы г. Великие Луки в воскресенье, 11 октября, в день 200-летия И. М. Пульхерова (начало богослужения в 08:30, литургия в 09:00).

Откроет Дни православной культуры «Покровские вечера» крестный ход от храма Святителя Тихона в п. Кунья до храма Воскресения Христова в д. Клин.

Центральным событием Дней православной культуры станет методическое объединение преподавателей духовно-нравственных дисциплин «Единство народов России как духовно-нравственный ориентир современного образования» 13 октября.

В программу Дней православной культуры включён научно-просветительский круглый стол, посвященный жизни и деятельности протоиерея Иоанна (Ивана Михайловича) Пульхерова, священнослужителя, общественного деятеля, основателя православного краеведения Великих Лук.

Именно протоиерей Иоанн Пульхеров 24 октября 1860 года открыл школу для обучения крестьянских девочек. В 1874 году школа была передана земству, и на ее базе открыто городское женское училище, преобразованное затем в прогимназию и гимназию. Также в программе: экскурсии, выездные мероприятия, выставка «Русская Голгофа», волонтёрский проект с храмом Казанской Иконы Богородицы, выставка декоративно-прикладного творчества «Покровская ярмарка» в образовательных учреждениях, клубные часы, фольклорные праздники и многое другое.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати

07 октября 2026

Профтур на производство электродвигателей прошел для псковских школьников
07 октября 2026

Палкинский округ первым в регионе получил паспорт готовности к отопительному сезону
07 октября 2026

В Псковском горводоканале назвали процент износа сетей водоснабжения и водоотведения
07 октября 2026

В Псковской области сотрудники ОМОН обезвредили мину времён ВОВ
07 октября 2026

В Пскове в следующем году переложат почти два километра коллектора на улице Западной
07 октября 2026

Режим беспилотной опасности отменён в Псковской области
07 октября 2026

Михаил Ведерников поздравил Владимира Путина от имени псковичей
07 октября 2026

От Максима Горького до Лисьих Горок: Псковский горводоканал отчитался о ремонте сетей

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...