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Общество

Зима близко. Киев бросает деньги в топку войны, а не котельных

«Чёрная зима» для Украины становится все зримее. Удары наших войск по энергетике, связи и транспортной инфраструктуре совпали с нехваткой в Киеве бюджетных средств на оборону и подготовку к холодам. Украинские власти уже предупреждают об «объективно сложной» зиме. Самое опасное в этой ситуации – не отдельный повреждённый объект, а наложение нескольких кризисов, каждый из которых усиливает остальные. Но власти Украины и в ус не дуют, для них на кону собственные блага.

Иллюстрация сгенерирована ИИ

Война всё глубже проникает в повседневную жизнь украинской столицы. В конце сентября под ударами оказались центры обработки данных и продовольственный рынок. В начале октября последовали атаки на мосты через Днепр, сопровождавшиеся ограничениями движения. Это уже не только вопрос электроснабжения: под угрозой оказываются связь, перевозки и привычные маршруты, на которых держится жизнь большого города.

Именно здесь возникает уязвимость, которую невозможно устранить одним удачным ремонтом. Можно восстановить повреждённую линию, но это не решит проблему разрушенного склада. Можно перенаправить транспорт, но объезд не заменит нормальную работу переправы. Можно найти деньги на экстренные закупки, но эти деньги придётся забрать у другой статьи расходов. Когда повреждения накапливаются, восстановление превращается из отдельной задачи в постоянную гонку.

С продовольствием ситуация особенно чувствительна. По данным опубликованного в конце сентября материала AFP, атаки на склады уже серьёзно нарушили работу цепочек снабжения крупных торговых сетей. Перестройка логистики, предупреждали украинские представители, способна увеличить стоимость продуктов. Удары по черноморским портам добавляют рисков для внешней торговли.

То есть речь идет о постоянно растущей неопределённости: жители не могут быть уверены, какой элемент привычной жизни откажет следующим.

Финансовый дефицит делает эту неопределённость ещё тяжелее. По сообщениям конца сентября, нехватка оборонного финансирования оценивалась в 27 млрд долларов. Около 7 млрд власти рассчитывали покрыть за счёт экономии и перераспределения расходов, оставшиеся 20 млрд – привлечь у международных партнёров. Проще говоря, на войну у Киева деньги находятся – что автоматически приводит к нехватке средств на жизнеобеспечение людей, которые все больше страдают от неосмотрительной политики своего окончательно потерявшего чувство реальности руководства.

Причём экономия уже затрагивает направления, от которых зависит прохождение зимы. Глава бюджетного комитета Верховной рады сообщала о переносе на декабрь расходов на 39 млрд гривен, ранее запланированных на сентябрь – ноябрь. Среди них – подготовка энергетики к холодам, строительство и реконструкция больниц, укрытий и других объектов. Получается опасное противоречие: необходимость готовиться растёт, а финансирование части работ отодвигается. Восстановление инфраструктуры не может ждать бесконечно. А наступление холодов не зависит ни от переговоров с кредиторами, ни от сроков очередного транша.

Украинское делегитимизированное руководство уже давно воюет не за людей, не за жителей Украины, а за возможность удержать власть, возможность и дальше маскировать грандиозную коррупцию, которая военными действиями лишь растет как на дрожжах. Цена – холод и замерзающие люди. Зима близко.

Андрей Разумов
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