В Псковской области выберут лучшие организации и специалистов по охране труда
Министерство труда и занятости Псковской области объявило конкурс на лучшую организацию работы по охране труда, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.
Участники смогут побороться в двух номинациях: «Лучшая организация по охране труда» и «Лучший специалист по охране труда».
Заявки, информационные карты и сведения о показателях работы необходимо направить до 30 октября 2026 года на электронную почту da.stepanov@trud.pskov.ru.
Победителей наградят дипломами и денежными премиями. Итоги конкурса подведут в декабре.