В Псковской области выберут лучшие организации и специалистов по охране труда

11:17, 08 октября 2026, ПАИ

Министерство труда и занятости Псковской области объявило конкурс на лучшую организацию работы по охране труда, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Участники смогут побороться в двух номинациях: «Лучшая организация по охране труда» и «Лучший специалист по охране труда».

Заявки, информационные карты и сведения о показателях работы необходимо направить до 30 октября 2026 года на электронную почту da.stepanov@trud.pskov.ru.

Победителей наградят дипломами и денежными премиями. Итоги конкурса подведут в декабре.