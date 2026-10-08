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Происшествия

Нарушителя границы задержали в Усвятском районе

43-летнего иностранного гражданина, незаконно пересёкшего границу России в Усвятском районе, задержали сотрудники Пограничного управления ФСБ по Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Мужчину признали виновным по части 1 статьи 322 УК РФ – за незаконное пересечение государственной границы. Суд назначил ему штраф в размере 50 тысяч рублей.

После этого сотрудники полиции начали процедуру реадмиссии. Иностранца поместили в Центр временного содержания иностранных граждан. После завершения процедуры его принудительно выдворят из России, также ему запретят последующий въезд в страну.

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