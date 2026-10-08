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Студенты ПсковГУ проходят практику на заводе «Титан-Полимер»

Четыре студента Псковского государственного университета проходят производственную практику на площадке завода «Титан-Полимер». Будущие специалисты знакомятся с работой современного промышленного предприятия и получают практические навыки непосредственно в производственных подразделениях. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе предприятия.

Фото: пресс-служба завода «Титан-Полимер»

Трое студентов проходят практику на участке главного энергетика, причём двое из них – повторно. Оценив перспективы развития предприятия во время первой практики, студенты решили пройти вторую стажировку на заводе. Под руководством опытных сотрудников они знакомятся с принципами эксплуатации и обслуживания энергетического оборудования, организацией энергоснабжения производственной площадки и требованиями промышленной безопасности.

Ещё один студент проходит практику в отделе контрольно-измерительных приборов и автоматики (КИПиА). Он изучает работу систем автоматизации, средств измерения и контроля технологических процессов, а также знакомится с задачами специалистов, обеспечивающих надёжную работу оборудования предприятия.

Всего с начала 2026 года производственную и учебную практику на «Титан-Полимере» прошли шесть студентов ПсковГУ и профессиональных образовательных организаций Пскова. Предприятие рассматривает практическую подготовку студентов как одно из важных направлений формирования кадрового резерва и знакомства будущих специалистов с современным производством.

Фото: пресс-служба завода «Титан-Полимер»

«Титан-Полимер» и Псковский государственный университет связывают многолетние партнёрские отношения в сфере подготовки кадров и взаимодействия образования и промышленности. Предприятие регулярно предоставляет студентам возможность проходить практику и стажировки, знакомиться с реальными производственными процессами и применять полученные в вузе знания непосредственно на производственной площадке.

Такое взаимодействие позволяет учитывать актуальные потребности промышленности при подготовке молодых специалистов, а студентам – ещё во время обучения получить профессиональный опыт, лучше понять специфику будущей профессии и оценить возможности дальнейшего трудоустройства и карьерного развития на предприятии.

«Для нас важно не только готовить молодых специалистов, но и создавать условия, чтобы они могли закрепляться на предприятии, профессионально расти и связывать своё будущее с промышленностью региона. Практики и стажировки дают студентам возможность ещё во время обучения увидеть производство изнутри, получить реальные профессиональные навыки и перенять опыт у действующих специалистов. Для «Титан-Полимера» это также возможность заранее знакомиться с перспективными молодыми кадрами и формировать кадровый резерв с учётом дальнейшего развития предприятия», – сказала директор по персоналу завода «Титан-Полимер» Наталья Дмитрова.

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