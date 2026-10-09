В МВД рассказали, что делать при пропаже ребёнка
В УМВД России по Псковской области выразили обеспокоенность участившимися случаями самовольных уходов несовершеннолетних из семей. Полиция призывает родителей максимально контролировать свободное время детей, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.
Если ребёнок не вернулся вовремя и не отвечает на звонки, необходимо убедиться, что его нет в известных местах, проверить возможную госпитализацию и немедленно обращаться в полицию. Дежурным запрещено отказывать в приёме заявлений об исчезновении человека, подчеркнули в УМВД.
При обращении в отдел нужно иметь документы, свежую фотографию и быть готовым описать приметы, привычки и круг знакомств пропавшего. Полиция также советует подключать к поиску друзей и использовать интернет.
Если на улице встречен чужой беспризорный ребёнок, нельзя проходить мимо – необходимо сообщить о нём в полицию или соцзащиту.
«При первом уходе ребёнка из дома важно определить причину произошедшего. Это может восстановить нормальные отношения в семье», – отметили в ведомстве.
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