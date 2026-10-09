Палеонтолог рассказал, какие динозавры жили в Московской и Тульской областях

23:46, 09 октября 2026, ПАИ

Какие динозавры обитали в Московской и Тульской областях, рассказал кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Палеонтологического института РАН Алексей Пахневич. Об этом сообщает телеканал «Первый Тульский».

По его словам, во времена мезозоя здесь было море, поэтому учёные долго считали, что динозавров в центральных регионах не было. Находили лишь останки морских ящеров – плезиозавров и ихтиозавров, но к динозаврам они не относятся.

Ситуация изменилась в 90-х годах прошлого столетия: во время раскопок под подмосковной Коломной нашли останки динозавров. Исследователи пришли к выводу, что среди водной глади образовался небольшой остров или полуостров, где и поселились представители мезозойской эры.

Позже нашли и другие кости, но они долго пролежали в запасниках: специалисты не могли понять, что это динозавровые кости, поскольку фрагменты позвонков напоминали останки морских ящеров. Как выяснилось, это были кости крупного растительноядного зауропода, похожего на диплодока, – с огромным телом, длинным хвостом, длинной шеей и маленькой головой.