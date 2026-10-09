600 экспертов и 30 стран: Петербург примет конференцию по социальной архитектуре

23:59, 09 октября 2026, ПАИ

II Международная научно-практическая конференция «Социальная архитектура: теория и практика социальных изменений» пройдёт в Санкт-Петербурге 23–24 октября. В ней примет участие более 600 учёных, экспертов и практиков более чем из 30 стран, сообщили ПАИ организаторы.

Главной темой станет субъектность – способность человека, общества и государства самостоятельно определять своё будущее и защищать этот выбор.

«Сегодня главный вопрос для любой страны – сохранит ли она способность сама определять своё будущее. Технологии, цифровые платформы и искусственный интеллект меняют жизнь быстрее, чем общество успевает это осмыслить. Социальная архитектура помогает превращать представления о будущем в конкретные проекты и совместные действия», – сказал директор Института социальной архитектуры Президентской платформы «Россия – страна возможностей», профессор МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Володенков.

Он отметил, что за год после первой конференции социальная архитектура в России перешла от теории к системной работе. В ведущих университетах открылись профильные магистерские программы. В первой конференции в декабре 2025 года участвовали представители 28 стран.

Центральным событием станет пленарная дискуссия «Человек, общество и государство как субъекты проектирования будущего». В программе шесть тематических секций и круглые столы, в том числе посвящённые роли СМИ в формировании образа будущего. Во второй день пройдут форсайт-сессия «Молодёжь как субъект будущего» и круглый стол на тему сохранения субъектности в эпоху искусственного интеллекта.

Среди иностранных спикеров – один из ключевых идеологов современного Китая Чжан Вэйвэй, сербский эксперт по Евразии Душан Пророкович, американский экономист и политолог Джон Кавулич, итальянский журналист Элизео Бертолази и эксперт по Центральной Азии Кубатбек Рахимов. С российской стороны выступят начальник Управления Президента РФ по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества Валерий Фадеев.

Конференция пройдёт в музейно-выставочном центре «Россия – моя история». Организаторы – АНО «Экспертный институт социальных исследований», Институт социальной архитектуры Президентской платформы «Россия – страна возможностей» и Санкт-Петербургский государственный университет.

Ранее на первой конференции «Социальная архитектура» в Санкт-Петербурге выступал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Он рассказал о том, как жители региона участвуют в принятии решений о развитии своих территорий.