Пять новых видеоподкастов выйдет в осеннем сезоне «Финтрека»

15:27, 12 октября 2026, ПАИ

Пять новых видеоподкастов выйдет в осеннем сезоне проекта Банка России по финансовой грамотности «Финтрек», сообщил эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов в эфире программы «Копилка» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«В новом цикле подкастов студенты узнают, почему банки могут приостановить переводы и как этого избежать, в чём удобство биометрии, можно ли получать стипендию в цифровых рублях, куда утекают деньги из личного бюджета и как этим управлять, даже если есть долг по кредитной карте», – рассказал он.

Новые ролики будут выходить последовательно до 30 ноября. Спикерами станут эксперты «Лаборатории Касперского», экономического факультета МГУ, ассоциации «ФинТех» и Банка России.

Напомним, что осенний сезон учебного проекта Банка России по финансовой грамотности «Финтрек» стартовал 30 сентября. Подробнее читайте здесь.