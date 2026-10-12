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Общество

Ирину Васильеву назначили председателем Псковского городского суда

Ирина Васильева назначена председателем Псковского городского суда на шестилетний срок. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин 12 октября 2026 года, сообщили ПАИ в пресс-службе судов Псковской области.

Назначение закреплено указом № 723 «О назначении судей федеральных судов и о представителях Президента Российской Федерации в квалификационных коллегиях судей субъектов Российской Федерации».

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