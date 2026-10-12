Ирину Васильеву назначили председателем Псковского городского суда

16:50, 12 октября 2026, ПАИ

Ирина Васильева назначена председателем Псковского городского суда на шестилетний срок. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин 12 октября 2026 года, сообщили ПАИ в пресс-службе судов Псковской области.

Назначение закреплено указом № 723 «О назначении судей федеральных судов и о представителях Президента Российской Федерации в квалификационных коллегиях судей субъектов Российской Федерации».