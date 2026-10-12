Ирину Васильеву назначили председателем Псковского городского суда
Ирина Васильева назначена председателем Псковского городского суда на шестилетний срок. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин 12 октября 2026 года, сообщили ПАИ в пресс-службе судов Псковской области.
Назначение закреплено указом № 723 «О назначении судей федеральных судов и о представителях Президента Российской Федерации в квалификационных коллегиях судей субъектов Российской Федерации».
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