Ветеранам боевых действий в Псковской области ускорили назначение соцуслуг

21:41, 12 октября 2026, ПАИ

В Псковской области ветераны боевых действий теперь смогут быстрее получать набор социальных услуг (НСУ) благодаря изменениям в законодательстве, которые вступили в силу в 2026 году. Об этом ПАИ сообщили в отделении СФР по Псковской области.

Ключевое нововведение касается сроков подачи заявления по форме получения НСУ. Теперь ветеран боевых действий вправе обратиться в отделение СФР по Псковской области в течение трёх месяцев с даты увольнения со службы либо установления инвалидности, если она оформлена в течение 12 месяцев после увольнения.

Набор услуг начинает действовать со следующего месяца. К примеру, если заявление подано в октябре, льготы начнут действовать уже с ноября.

Как пояснил заместитель управляющего отделением СФР по Псковской области Дмитрий Яковлев, поправки потребовались из‑за действующего порядка: по умолчанию НСУ предоставляется в виде денежной компенсации, а для получения натуральных льгот нужно подавать заявление, и они начинают действовать только с 1 января следующего года.

«Новый подход значительно сокращает срок ожидания и позволяет быстрее предоставлять положенные льготы сразу после завершения службы», – отметил он.

Важно: ускоренный механизм действует только для ветеранов боевых действий с инвалидностью. Право на него также есть у военнослужащих, участвующих в СВО в составе добровольческих формирований и имеющих соответствующий статус.

Если заявление подано позже чем через три месяца с даты увольнения или установления инвалидности, применяются общие правила: подать заявление нужно до 1 октября, а набор услуг будет предоставлен с 1 января следующего года.

Подать заявление с отметкой об увольнении можно на портале «Госуслуги», лично в клиентской службе отделения СФР по Псковской области либо в многофункциональном центре.

В перечень соцуслуг входят лекарства и медицинские изделия, лечебное питание для детей‑инвалидов, путёвки в санаторий и бесплатный проезд к месту лечения и обратно.

С вопросами можно обратиться в единый контакт‑центр по телефону 8‑800‑100‑00‑01 (звонок бесплатный).

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