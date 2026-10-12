С 14 октября участок дороги в Пушкинских Горах перекроют из‑за строительства сетей водоотведения
С 14 октября в Пушкинских Горах будет перекрыто транспортное движение на участке улицы Лермонтова от Сбербанка до магазина автозапчастей (улица Лермонтова, 14а). Ограничения связаны с продолжением строительства сетей водоотведения на улицах Ленина и Лермонтова, сообщила глава Пушкиногорского округа Оксана Филиппова.
На указанном участке предстоит построить новые канализационные колодцы и проложить трубы. По данным администрации, плановый срок закрытия дороги – два месяца.
Изменён и маршрут автобусов, следующих от автостанции: транспорт не будет заезжать на улицу Лермонтова и к остановке напротив школы имени А. С. Пушкина. Теперь автобусы пойдут по улице Новоржевской с заездом на улицу Ленина (остановка напротив магазина «Пятёрочка»).
Ранее сообщалось, что более двух тысяч метров сетей водоотведения проложили в Пушкинских Горах.
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