В Великих Луках мужчина ударил знакомого ножом из-за оскорблений сожительницы

09:24, 15 октября 2026, ПАИ

В Великих Луках местного жителя будут судить за ножевое ранение знакомого. Мужчина решил выяснить отношения с ним из-за оскорблений в адрес своей сожительницы, сообщили ПАИ в прокуратуре.

Инцидент произошел 1 сентября 2026 года. Во время встречи обвиняемый достал из кармана складной туристический нож и ударил им знакомого в грудь. Ранение было опасным для жизни и квалифицировано как тяжкий вред здоровью.

Прокурор города утвердил обвинительное заключение. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Мужчине вменяют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, использованного в качестве оружия. По этой статье ему грозит до десяти лет лишения свободы.