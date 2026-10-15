В Великих Луках мужчина порезал соседу шею из-за конфликта в общежитии

09:39, 15 октября 2026, ПАИ

В Великих Луках 42-летнего мужчину приговорили к 400 часам обязательных работ за угрозу убийством и порез шеи соседу. Конфликт между жильцами общежития возник из-за поведения соседа, который курил в общем коридоре и, по словам супруги осужденного, затевал с ней ссоры, сообщили ПАИ в прокуратуре.

Однажды жена мужчины пожаловалась ему на очередной конфликт с соседом. Мужчина взял нож, подошел к жильцу и пригрозил убить его, а затем порезал ему шею.

Пострадавший получил легкий вред здоровью, повлекший кратковременное расстройство здоровья.

Суд признал великолучанина виновным в угрозе убийством и причинении легкого вреда здоровью с применением предмета, использованного в качестве оружия. Ему назначили 400 часов обязательных работ.

Приговор пока не вступил в законную силу.