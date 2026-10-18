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Культура

Татьяна Мищенко привезла в Печоры акварели из серии «На рубеже»

В Музее истории города Печоры петербургская художница Татьяна Мищенко представила свою серию акварелей «На рубеже», посвящённую древним рубежам России, местам, где история застыла в камне. Всего представлено порядка 40 работ, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

  • Выставка акварелей
    Фото: Псковский музей-заповедник
  • Выставка акварелей
    Фото: Псковский музей-заповедник
  • Выставка акварелей
    Фото: Псковский музей-заповедник
  • Выставка акварелей
    Фото: Псковский музей-заповедник
  • Выставка акварелей
    Фото: Псковский музей-заповедник

«В акварелях Татьяны Мищенко нет пафоса. Есть воздух, вода, свет, пробивающийся сквозь облака над Труворовым городищем. Есть тишина Сенно, где время останавливается. Художница не иллюстрирует историю – она передаёт состояние земли, которая хранит своих героев», – рассказали в музее.

Экспозиция, ранее представленная в Мариуполе и Белгороде, дополнена акварелями, созданными на Валааме.

Увидеть выставку можно в Музее истории города Печоры по адресу улица Международная, 6.

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