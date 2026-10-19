Определился соперник великолукского боксёра во втором раунде первенства мира

09:49, 19 октября 2026, ПАИ

Первым соперником великолукского боксёра Кирилла Коршакова на первенстве мира среди юношей до 19 лет в весовой категории до 85 килограммов станет вице-чемпион Азии среди молодёжи Руслан Ахметов из Казахстана. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

В 1/32 финала первенства в черногорской Будве Ахметов единогласным решением судей выиграл у Николая Иванова из Болгарии. Следующий бой между Коршаковым и представителем Казахстана пройдёт 21 октября на ринге «А» в вечерней сессии боёв.

Поединок состоится в рамках 1/16 финала турнира. Его победитель далее встретится с тем, кто выиграет в паре: британец Кай Кэрнс и Нуралы Абдрашитов из Киргизии.