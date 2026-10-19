Определился соперник великолукского боксёра во втором раунде первенства мира
Первым соперником великолукского боксёра Кирилла Коршакова на первенстве мира среди юношей до 19 лет в весовой категории до 85 килограммов станет вице-чемпион Азии среди молодёжи Руслан Ахметов из Казахстана. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.
В 1/32 финала первенства в черногорской Будве Ахметов единогласным решением судей выиграл у Николая Иванова из Болгарии. Следующий бой между Коршаковым и представителем Казахстана пройдёт 21 октября на ринге «А» в вечерней сессии боёв.
Поединок состоится в рамках 1/16 финала турнира. Его победитель далее встретится с тем, кто выиграет в паре: британец Кай Кэрнс и Нуралы Абдрашитов из Киргизии.
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