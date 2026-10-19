Россиянка Элизабет Абраамян стала чемпионкой Европы по настольному теннису

10:18, 19 октября 2026, ПАИ

Российская теннисистка Элизабет Абраамян одержала победу в финале чемпионата Европы по настольному теннису, который прошёл в Любляне. В решающем матче она обыграла немку Аннетт Кауфманн со счётом 4:3, пишет ТАСС.

Этот результат стал лучшим для российских спортсменок в одиночном разряде за всю историю чемпионатов Европы. Ранее отечественные теннисистки дважды завоевывали бронзу: Ирина Котихина в 2007 году и Полина Михайлова в 2015-м. У мужчин наивысшим достижением остаётся бронза Фёдора Кузьмина.

В составе сборной СССР женщины пять раз побеждали на чемпионатах Европы в одиночном разряде: Зоя Руднова, Валентина Попова и Флюра Аббате-Булатова.

Для российской команды эта медаль стала первой на европейских первенствах по настольному теннису за пять лет. В 2021 году мужская сборная России завоевала серебро в командном турнире, а Лев Кацман и Максим Гребнев победили в парном разряде, став первыми россиянами с золотом в этой дисциплине.