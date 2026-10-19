«Луки-Энергия» окончательно лишилась шансов на победу во Второй лиге, сыграв вничью со «Спартаком-2»

10:07, 19 октября 2026, ПАИ

Великолукский футбольный клуб «Луки-Энергия» на своём поле сыграл вничью с московским «Спартаком-2» – 2:2 в 28-м туре первенства России среди команд Второй лиги Б. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Хозяева рано открыли счёт в матче – на шестой минуте отличился Алексей Пипо. В середине второго тайма спартаковцы отыгрались с пенальти, но уже спустя три минуты Пипо снова вывел «Луки-Энергию» вперёд, оформив дубль. В итоге «красно-белые» сравняли счёт за шесть минут до конца основного времени.

По итогам тура «Луки-Энергия» опустилась на четвёртое место в турнирной таблице, пропустив вперёд московское «Чертаново». Эти команды разделяет два очка. Лидирующий «Муром» оказался для подопечных Михаила Сальникова за пределами досягаемости.

В следующем матче, 25 октября, великолукский клуб на выезде сыграет с «Череповцом», идущим на девятом месте в таблице.