Движение на улице Труда в Пскове ограничат из-за ремонта теплотрассы

11:45, 19 октября 2026, ПАИ

Временное ограничение движения транспорта введут на улице Труда в Пскове с 20 по 23 октября 2026 года, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковских тепловых сетей.

Причина – замена трассы отопления у жилого дома № 6. Работы направлены на повышение надёжности теплоснабжения и предупреждение аварийных ситуаций в отопительный период.

На участке проезжей части установят временные дорожные знаки, сигнальные огни и водоналивные блоки, а также дорожные конусы и ограждения. Для водителей организуют объезд.

Схему движения согласовали с профильными подразделениями Управления городского хозяйства Пскова. Ответственным за проведение дорожных работ назначен начальник участка № 4 М. С. Степанчук.

Водителей просят заранее планировать маршруты с учётом ограничений. Предприятие обещает выполнить работы в установленные сроки и как можно скорее вернуть обычный режим движения.