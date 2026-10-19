В Псковском музее научат понимать язык пейзажной живописи
Интерактивная экскурсия «Какой пейзаж!» пройдёт 24 октября в картинной галерее Псковского музея. Участники познакомятся с развитием пейзажного жанра в русском искусстве – от классических произведений до современных работ, рассказали в пресс-службе музея-заповедника.
На примере картин из музейной коллекции посетители разберутся, как художники передают настроение с помощью композиции, цвета и света. Также участники попробуют понять замысел автора и научатся внимательнее рассматривать пейзажную живопись.
Экскурсия начнётся в 15:00 в картинной галерее на улице Некрасова, 7. Предварительная запись обязательна по телефону 8 (8112) 33-16-03.
В Пскове пройдёт межрегиональный смотр этнокультурных центров народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Директор «Михайловского» принял участие в подготовке к 150-летию Всероссийского музея Пушкина