В Новоржеве благоустроили новую зону отдыха с беседкой и тренажёрами

12:30, 20 октября 2026, ПАИ

Новую благоустроенную зону отдыха с беседкой и тренажёрами обустроили в Новоржеве, сообщила глава Новоржевского муниципального округа Любовь Трифонова в своём официальном канале на платформе MAX.

Территорию привели в порядок благодаря активисту ТОС «Улица Победы» Оксане Ивановой – по её инициативе родились два проекта, которые уже воплощены в жизнь.

В рамках проекта «Отдыхаем всей семьёй» здесь появились скамейка, беседка, ограждение и урна для мусора. Параллельно по проекту «Спорт – это сила, спорт – это жизнь» установили шесть современных тренажёров и дополнительную урну.

Это не первый вклад ТОС «Улица Победы» в благоустройство территории: ранее здесь уже поставили качели и детскую горку. Сегодня эта локация превращается в полноценный уголок, где каждый найдёт занятие по душе, отметила Любовь Трифонова.

«Я очень хочу, чтобы это место стало по-настоящему своим для всех, для детей, для мам с колясками, для подростков, для наших жителей. Чтобы здесь звучал смех, проходили семейные встречи и просто было приятно находиться. Чтобы здесь всегда было чисто, ухоженно и красиво, благодаря усилиям самих жителей», – написала глава округа.

Она поблагодарила всех, кто участвует в жизни округа, и отметила, что именно из таких простых, но важных идей и добрых дел складывается общий дом.