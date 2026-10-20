В Дно до 20:00 закрыли переезд на дороге Порхов – Дно
Движение автотранспорта через железнодорожный переезд станции Дно на 247-м километре ПК 10 по дороге Порхов – Дно временно закрыли сегодня, 20 октября, до 20:00. Ограничение связано с проведением ремонтных работ. Об этом ПАИ сообщили в администрации Дновского округа.
Определены маршруты объезда: через железнодорожный переезд станции Дно на 246-м километре ПК 6 по улице Крестьянской, а также через переезд на 553-м километре ПК 1 по дороге Дедовичи – Дно – Костыжицы.
Водителей просят заранее планировать маршрут с учётом ограничений и строго следовать указаниям дорожных знаков.
Псковичам напомнили, как получить бумажное уведомление и уплатить налоги без электронных сервисов
Страховщики заменили ремонт автомобиля выплатой: псковский суд взыскал с них более полумиллиона рублей