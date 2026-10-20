В Дно до 20:00 закрыли переезд на дороге Порхов – Дно

12:42, 20 октября 2026, ПАИ

Движение автотранспорта через железнодорожный переезд станции Дно на 247-м километре ПК 10 по дороге Порхов – Дно временно закрыли сегодня, 20 октября, до 20:00. Ограничение связано с проведением ремонтных работ. Об этом ПАИ сообщили в администрации Дновского округа.

Определены маршруты объезда: через железнодорожный переезд станции Дно на 246-м километре ПК 6 по улице Крестьянской, а также через переезд на 553-м километре ПК 1 по дороге Дедовичи – Дно – Костыжицы.

Водителей просят заранее планировать маршрут с учётом ограничений и строго следовать указаниям дорожных знаков.