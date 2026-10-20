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Общество

В Дно до 20:00 закрыли переезд на дороге Порхов – Дно

Движение автотранспорта через железнодорожный переезд станции Дно на 247-м километре ПК 10 по дороге Порхов – Дно временно закрыли сегодня, 20 октября, до 20:00. Ограничение связано с проведением ремонтных работ. Об этом ПАИ сообщили в администрации Дновского округа.

Фото: ПАИ. Изображение носит иллюстративный характер

Определены маршруты объезда: через железнодорожный переезд станции Дно на 246-м километре ПК 6 по улице Крестьянской, а также через переезд на 553-м километре ПК 1 по дороге Дедовичи – Дно – Костыжицы.

Водителей просят заранее планировать маршрут с учётом ограничений и строго следовать указаниям дорожных знаков.

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