Назван самый дорогой растущий в России гриб

12:18, 20 октября 2026, ПАИ

Самый дорогой гриб, который растёт на территории России, – чёрный летний трюфель. Об этом 360.ru сообщил миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский.

Чёрный трюфель – это съедобный деликатес, который используют как ароматную приправу или дополнение к блюдам. Он растёт на юге европейской части, от Краснодарского края и дальше в сторону Кавказа. «Это краснокнижный гриб, собирать его нельзя, но его всё равно собирают», – отметил миколог.

Стоимость такого гриба может доходить до 50 тысяч рублей за килограмм.

Ранее сообщалось, что чёрные лисички собирают грибники в лесах Псковской области. В сушёном виде они напоминают тот самый трюфель.