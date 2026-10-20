Российские авиакомпании перевезли более 80 миллионов пассажиров
Более 80 миллионов человек перевезли российские авиакомпании в этом году. Об этом заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров, пишет РИА Новости.
По его словам, отрасль по-прежнему устойчиво функционирует и перевозит пассажиров, несмотря на все вызовы, которые были и остаются на протяжении последних четырёх лет. Дмитрий Ядров отметил, что в прошлом году авиакомпании перевезли практически 109 миллионов человек.
На сегодняшний день показатель превысил 80 миллионов пассажиров, добавил глава Росавиации.
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