Российские авиакомпании перевезли более 80 миллионов пассажиров

12:37, 20 октября 2026, ПАИ

Более 80 миллионов человек перевезли российские авиакомпании в этом году. Об этом заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров, пишет РИА Новости.

По его словам, отрасль по-прежнему устойчиво функционирует и перевозит пассажиров, несмотря на все вызовы, которые были и остаются на протяжении последних четырёх лет. Дмитрий Ядров отметил, что в прошлом году авиакомпании перевезли практически 109 миллионов человек.

На сегодняшний день показатель превысил 80 миллионов пассажиров, добавил глава Росавиации.