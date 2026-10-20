Дмитрий Линтер предложил провести в Псковской области мероприятие к 20-летию событий у Бронзового солдата

13:03, 20 октября 2026, ПАИ

Общественный деятель, директор Центра развития патриотических инициатив «Солдатская библиотека» из Донецка Дмитрий Линтер предложил провести в Псковской области памятное мероприятие к 20-летию событий апреля 2007 года в Эстонии, связанных с защитой памятника воину-освободителю – Бронзового солдата. Его планируют организовать в 2027 году. Об этом Дмитрий Линтер заявил на VII Псковском международном медиафоруме, передаёт корреспондент ПАИ.

Дмитрий Линтер рассказал, что сам принимал активное участие в движении «Ночной дозор» и защите исторической памяти. По его словам, предстоящее мероприятие должно стать не только данью памяти, но и поводом обсудить права соотечественников за рубежом и ответственность журналистов.

«Родина – это не только место рождения или строка в паспорте. Это язык, память, культура, вера и чувство принадлежности к своему народу», – отметил общественный деятель. Он призвал журналистов чаще рассказывать о людях, которые после долгих лет жизни за границей решили вернуться в Россию, и о трудностях, с которыми они сталкивались.

Отдельной темой выступления стал всероссийский проект «Солдатская библиотека», который создаёт книжные пространства для военнослужащих в воинских частях, госпиталях и реабилитационных учреждениях. В Псковской области уже открыли семь таких площадок. По словам Дмитрия Линтера, это второй результат среди регионов России после Донецкой Народной Республики.

Спикер поблагодарил губернатора Михаила Ведерникова, региональные власти, волонтёров и общественников за поддержку проекта, отдельно отметив работу псковской команды.

«Журналистика в этом деле играет особую роль. Она может разъединять людей, а может помогать им услышать друг друга. Может тиражировать чужие трактовки, а может возвращать обществу факты, человеческие судьбы и историческую правду», – подчеркнул он.

Завершая выступление, Дмитрий Линтер назвал Псковскую область местом, где особенно важны сохранение исторического наследия и передача памяти следующим поколениям.

Отметим, VII Псковский международный медиафорум начал работу 20 октября. Он продлится два дня и объединит ведущих экспертов медиасферы, представителей СМИ и блогосферы России и зарубежья. В мероприятии принимают участие представители Белоруссии, стран Балтии и Абхазии, руководители информационных блоков правительств регионов Северо-Западного федерального округа.

Ключевыми площадками форума стали правительство Псковской области, государственный медиахолдинг региона и Дом молодёжи. В повестку вошли вопросы сохранения и развития межкультурного пространства, информационной безопасности, развития мультимедийных форматов, а также вызовов и изменений цифровой медиасреды.

Государственный медиахолдинг Псковской области вновь выступил одной из ключевых информационных и событийных площадок Псковского международного медиафорума.

Текстовая трансляция событий форума в соцсетях, прямые включения с полей форума на радио «7 НЕБО», оперативные комментарии спикеров и экспертов пленарного заседания и секций, видеодневник медиафорума и яркие фоторепортажи, деловой разговор главы региона с главредами районных изданий, встречи представителей медиасообщества с федеральными экспертами – вся картина Псковского международного медиафорума на площадках государственного медиахолдинга Псковской области.

Напомним, Псковский международный медиафорум проводится по инициативе главы региона Михаила Ведерникова с 2018 года. За это время медиафорум стал важной дискуссионной и образовательной площадкой для экспертов не только с Северо-Запада, но и со всей России.