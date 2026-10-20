Новые правила стажировки начнут действовать в России с 1 марта

13:09, 20 октября 2026, ПАИ

Новые правила стажировки начнут действовать в России с 1 марта 2027 года. Эти изменения закреплены федеральным законом № 246-ФЗ, который подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован на государственном портале правовой информации, сообщает РБК.

В Трудовой кодекс добавят статью 351.9. Она вводит понятия «стажировка» и «стажёр» и регулирует особенности таких правоотношений.

По новым нормам стажировка рассматривается как временная трудовая деятельность. Со стажёром заключается срочный трудовой договор на срок до шести месяцев.

Цель стажировки – приобретение первичного опыта и практических навыков. Стажёром считается человек с образованием, который проходит стажировку по своей специальности. Заключить договор о стажировке можно не позднее чем через год после получения диплома.

Ранее статус стажёра был неясен и смешивался с понятиями работника или ученика. Теперь для стажёров обязательно наличие наставника, который помогает в обучении, сообщается на сайте Роструда.

Если после истечения срока договора ни одна из сторон не расторгнет контракт, он автоматически станет бессрочным. При этом для такого работника нельзя будет устанавливать испытательный срок.

Новые нормы не касаются стажировок в области охраны труда, которые необходимы для доступа к определённым видам работ.