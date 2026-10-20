Сергей Леваненков: Медиа стали третьим родителем для детей и взрослых

12:13, 20 октября 2026, ПАИ

Медиа за последние годы стали настоящим третьим родителем для детей и для взрослых, заявил заместитель директора «Мастерской новых медиа» Сергей Леваненков на открытии VII Псковского международного медиафорума в рамках панельной дискуссии «Единство народов – единство ценностей» сегодня, 20 октября, передаёт корреспондент ПАИ.

По его словам, дети проводят в интернете до восьми часов в день, а взрослые – зачастую даже больше времени, чем с детьми. Поэтому принципиально важно понимать, что медиа в этой конфигурации становятся не просто механизмом продвижения смыслов и решения информационных задач, а институцией, которая действительно воспитывает людей и будущее поколение.

Сергей Леваненков предложил добавить к лозунгу форума «Единство народов – единство ценностей» ещё одну составляющую – единство медиа. Именно об этом, по его мнению, стоит говорить собравшимся на площадке.

Он также порассуждал о стандартах, на которых строится это воспитание. По словам Сергея Леваненкова, в 1990–2000-х годах на первом месте были кликбейт, охват и игра на чувствах и эмоциях людей, на конфликте, что разъединяло аудиторию. Сейчас, считает он, изменилось ещё не всё: в традиционных выпусках новостей на телеканалах и радио первыми идут происшествия, а новости науки, культуры и спорта – то, что формирует идентичность и культурный код, остаются ближе к концу.

Сергей Леваненков обратил внимание, что люди часто смотрят только начало выпуска и не доходят до конца. Он привёл в пример получасовой выпуск новостей и задался вопросом, кто сегодня смотрит его целиком. По его мнению, это связано с особенностями потребления информации и природой человека.

Отметим, VII Псковский международный медиафорум начал работу 20 октября. Он продлится два дня и объединит ведущих экспертов медиасферы, представителей СМИ и блогосферы России и зарубежья. В мероприятии принимают участие представители Белоруссии, стран Балтии и Абхазии, руководители информационных блоков правительств регионов Северо-Западного федерального округа.

Ключевыми площадками форума стали правительство Псковской области, государственный медиахолдинг региона и Дом молодёжи. В повестку вошли вопросы сохранения и развития межкультурного пространства, информационной безопасности, развития мультимедийных форматов, а также вызовов и изменений цифровой медиасреды.

Государственный медиахолдинг Псковской области вновь выступил одной из ключевых информационных и событийных площадок Псковского международного медиафорума.

Текстовая трансляция событий форума в соцсетях, прямые включения с полей форума на радио «7 НЕБО», оперативные комментарии спикеров и экспертов пленарного заседания и секций, видеодневник медиафорума и яркие фоторепортажи, деловой разговор главы региона с главредами районных изданий, встречи представителей медиасообщества с федеральными экспертами – вся картина Псковского международного медиафорума на площадках государственного медиахолдинга Псковской области.

Напомним, Псковский международный медиафорум проводится по инициативе главы региона Михаила Ведерникова с 2018 года. За это время медиафорум стал важной дискуссионной и образовательной площадкой для экспертов не только с Северо-Запада, но и со всей России.