Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Выездная студия «Первого Псковского» работает на VII Псковском международном медиафоруме

Сегодня в Пскове открылся VII Псковский международный медиафорум «Единство народов – единство ценностей». На его площадке начала работу выездная студия телеканала «Первый Псковский» (государственный медиахолдинг Псковской области). Она станет главной информационной площадкой форума: именно здесь участники, гости и сторонние наблюдатели смогут получать оперативную и эксклюзивную информацию от ключевых спикеров, экспертов и первых лиц региона.

Фото: ПАИ

Форум пройдёт 20–21 октября в Пскове. Ключевыми площадками станут правительство Псковской области (улица Некрасова, 23), пресс-центр медиахолдинга Псковской области (улица Ленина, 6а) и Дом молодёжи (улица Конная, 2). В повестке – сохранение и развитие межкультурного пространства, информационная безопасность, мультимедийные форматы и вызовы цифровой медиасреды.

Выездная студия традиционно обеспечит контентом сразу несколько СМИ медиахолдинга: информационное агентство ПАИ, радио «7 НЕБО», телеканал «Первый Псковский», а также социальные сети СМИ и партнёров. Аудитория получит текстовую трансляцию событий, прямые включения на радио с полей форума, оперативные комментарии спикеров и экспертов, видеодневник медиафорума и фоторепортажи.

Программа первого дня включает интеллектуальную игру «Команда Блинова» в пресс-центре медиахолдинга и подписание меморандума о сотрудничестве между телеканалом RT и госмедиахолдингом (АНО ИД «Медиацентр 60»). Центральным событием стала панельная дискуссия «Единство народов – единство ценностей». Её модераторы – главный редактор ТК «Москва 24» Дмитрий Щугорев и секретарь Союза журналистов России, руководитель департамента по развитию региональной журналистики Юлия Загитова.

Сейчас в Доме молодёжи пройдут профильные секции и тренинги: «Создание подкастов» Вячеслава Суханова, «Какие герои нам нужны» Сергея Леваненкова, «MAX на вырост» Юлии Загитовой, «Снимай. Пиши. Монтируй» Романа Гальперина, «Новости в эпоху коротких видео» Анны Ковтуновой, презентация возможностей «Дзена» Екатерины Бахаревой и инструментов RAPTLI Татьяны Бойчевской. Завершится день торжественной церемонией награждения сотрудников СМИ Псковской области губернатором Михаилом Ведерниковым.

Также 21 октября состоится встреча губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с главными редакторами районных СМИ.

VII Псковский международный медиафорум проводится по инициативе главы региона Михаила Ведерникова с 2018 года. За это время он стал важной дискуссионной и образовательной площадкой для экспертов не только Северо-Запада, но и всей России. В качестве модераторов и экспертов в форуме участвуют ведущие представители регионального и федерального медиасообщества – от международных СМИ до профильных государственных ведомств. Государственный медиахолдинг Псковской области вновь выступает одной из ключевых информационных и событийных площадок форума, а телеканал «Первый Псковский» – основным информационным партнёром и основной площадкой освещения событий.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати

20 октября 2026

Два проекта учёных ПсковГУ получили поддержку Российского научного фонда
20 октября 2026

Псковичам объяснили, кому не придёт уведомление по имущественным налогам
20 октября 2026

В Пскове на медиафоруме прошёл интенсив по созданию подкастов
20 октября 2026

Михаил Ведерников: Искренность переселенцев – главная награда за нашу работу
20 октября 2026

Псковичам напомнили, как получить бумажное уведомление и уплатить налоги без электронных сервисов
20 октября 2026

Страховщики заменили ремонт автомобиля выплатой: псковский суд взыскал с них более полумиллиона рублей
20 октября 2026

Иностранец из США: В Пскове я чувствую себя в полной безопасности
20 октября 2026

Маленькая спиралька с большой историей: что археологи узнали о нарядах древних псковичек

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...