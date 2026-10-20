Выездная студия «Первого Псковского» работает на VII Псковском международном медиафоруме

14:10, 20 октября 2026, ПАИ

Сегодня в Пскове открылся VII Псковский международный медиафорум «Единство народов – единство ценностей». На его площадке начала работу выездная студия телеканала «Первый Псковский» (государственный медиахолдинг Псковской области). Она станет главной информационной площадкой форума: именно здесь участники, гости и сторонние наблюдатели смогут получать оперативную и эксклюзивную информацию от ключевых спикеров, экспертов и первых лиц региона.

Форум пройдёт 20–21 октября в Пскове. Ключевыми площадками станут правительство Псковской области (улица Некрасова, 23), пресс-центр медиахолдинга Псковской области (улица Ленина, 6а) и Дом молодёжи (улица Конная, 2). В повестке – сохранение и развитие межкультурного пространства, информационная безопасность, мультимедийные форматы и вызовы цифровой медиасреды.

Выездная студия традиционно обеспечит контентом сразу несколько СМИ медиахолдинга: информационное агентство ПАИ, радио «7 НЕБО», телеканал «Первый Псковский», а также социальные сети СМИ и партнёров. Аудитория получит текстовую трансляцию событий, прямые включения на радио с полей форума, оперативные комментарии спикеров и экспертов, видеодневник медиафорума и фоторепортажи.

Программа первого дня включает интеллектуальную игру «Команда Блинова» в пресс-центре медиахолдинга и подписание меморандума о сотрудничестве между телеканалом RT и госмедиахолдингом (АНО ИД «Медиацентр 60»). Центральным событием стала панельная дискуссия «Единство народов – единство ценностей». Её модераторы – главный редактор ТК «Москва 24» Дмитрий Щугорев и секретарь Союза журналистов России, руководитель департамента по развитию региональной журналистики Юлия Загитова.

Сейчас в Доме молодёжи пройдут профильные секции и тренинги: «Создание подкастов» Вячеслава Суханова, «Какие герои нам нужны» Сергея Леваненкова, «MAX на вырост» Юлии Загитовой, «Снимай. Пиши. Монтируй» Романа Гальперина, «Новости в эпоху коротких видео» Анны Ковтуновой, презентация возможностей «Дзена» Екатерины Бахаревой и инструментов RAPTLI Татьяны Бойчевской. Завершится день торжественной церемонией награждения сотрудников СМИ Псковской области губернатором Михаилом Ведерниковым.

Также 21 октября состоится встреча губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с главными редакторами районных СМИ.

VII Псковский международный медиафорум проводится по инициативе главы региона Михаила Ведерникова с 2018 года. За это время он стал важной дискуссионной и образовательной площадкой для экспертов не только Северо-Запада, но и всей России. В качестве модераторов и экспертов в форуме участвуют ведущие представители регионального и федерального медиасообщества – от международных СМИ до профильных государственных ведомств. Государственный медиахолдинг Псковской области вновь выступает одной из ключевых информационных и событийных площадок форума, а телеканал «Первый Псковский» – основным информационным партнёром и основной площадкой освещения событий.