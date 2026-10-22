Воды Тихого океана меняют цвет из-за Эль-Ниньо

09:35, 22 октября 2026, ПАИ

Этой осенью в Тихом океане развивается мощное климатическое явление Эль-Ниньо, которое влияет не только на погоду, но и на морские экосистемы. Спутник NASA PACE зафиксировал изменения цвета воды в экваториальной части океана – она стала заметно синее, пишет «Вокруг света».

Эль-Ниньо возникает в среднем раз в два года – семь лет. Во время этого процесса температура поверхностных вод в экваториальной части Тихого океана аномально повышается, пассаты ослабевают, а тепло и осадки перераспределяются по планете. Это может приводить к засухам, наводнениям и другим погодным аномалиям в разных регионах мира.

По оценке Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) на октябрь 2026 года, вероятность развития Эль-Ниньо исключительной силы составляет 83%. Если прогноз подтвердится, явление может стать самым мощным с 1950 года. За его развитием внимательно следят специалисты NASA.

Изменение цвета океана связано с состоянием фитопланктона – микроскопических организмов, которые лежат в основе морской пищевой цепи. Именно они во многом определяют оттенки воды: в зависимости от видов и концентрации фитопланктона океан может выглядеть зеленоватым, голубым или коричневатым.

Обычно в экваториальной части Тихого океана фитопланктон активно размножается благодаря подъёму к поверхности прохладных глубинных вод, богатых питательными веществами. Но во время Эль-Ниньо ослабление пассатов сокращает этот процесс. Питательных веществ становится меньше, численность фитопланктона падает, а вода приобретает более синий оттенок.

Снижение количества фитопланктона может отразиться на всей морской пищевой сети. Рыбам и другим обитателям океана может стать сложнее находить пищу, что способно изменить их привычные места обитания.

Нынешнее Эль-Ниньо стало первым подобным событием с момента запуска спутниковой миссии PACE в 2024 году. Установленный на аппарате прибор Ocean Color Instrument наблюдает за океаном в сотнях диапазонов видимого, ближнего инфракрасного и ультрафиолетового света. Благодаря этому учёные могут отслеживать изменения цвета воды и оценивать состояние морских экосистем практически в режиме реального времени.