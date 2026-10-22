Незаконный ввоз мясной продукции из Словении пресекли в Псковской области

17:44, 22 октября 2026, ПАИ

Попытку незаконного ввоза мясной продукции пресекли на российско-латвийской границе в Псковской области. Это уже третий подобный инцидент с начала октября, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

В МАПП «Бурачки» инспектор ведомства провёл ветеринарный контроль партии готовых пищевых продуктов из мяса птицы. Продукцию перевозили из Словении в Москву.

Во время проверки было выявлено, что товар произвело словенское предприятие, ветеринарная сертификация продукции которого приостановлена с 7 октября 2026 года для ввоза и транзита через территорию России.

Ввоз готовой продукции из мяса птицы на таможенную территорию ЕАЭС запретили, товар возвратили на сопредельную территорию.