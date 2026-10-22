Семейную пару наказали обязательными работами за 12 краж из магазина в Палкино

20:18, 22 октября 2026, ПАИ

Уголовное дело в отношении супругов, совершивших 12 краж товаров из сетевого магазина в Палкино, рассмотрел Печорский районный суд. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов.

По версии следствия, подсудимые пробивали и оплачивали в кассе самообслуживания только часть выбранных товаров, а остальные выносили из магазина. Своими преступными действиями они причинили магазину ущерб на сумму более 30 тысяч рублей.

В ходе судебного заседания супруги согласились с предъявленным обвинением и полностью признали свою вину. Суд признал их виновными в совершении 12 преступлений, каждое из которых квалифицировано по пункту «а» части 2 статьи 158 УК РФ. По совокупности преступлений обоим осуждённым назначили по 400 часов обязательных работ.