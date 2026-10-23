Умер японский писатель Рю Мураками

09:32, 23 октября 2026, ПАИ

Японский писатель Рю (Рюноскэ) Мураками умер 17 октября в возрасте 74 лет. О его смерти в пятницу, 23 октября, сообщило издательство Gentosha.

За свою жизнь Рю Мураками написал более 40 романов. Среди самых известных – «Все оттенки голубого», «Дети из камеры хранения» и «Мисо-суп». Литературные критики называют его радикальным голосом послевоенной японской литературы, также он является лауреатом большого количества литературных премий.

У Рю Мураками есть известный однофамилец, с которым его часто путают, – Харуки Мураками, автор «Охоты на овец», «Норвежского леса», «Хроник заводной птицы» и других произведений. Ранее в этом году Харуки Мураками рассказал о проблемах со здоровьем и перенесённой госпитализации. Он впервые в жизни ложился в больницу ради лечения и признался, что госпитализация вдохнула в него новое желание продолжать заниматься написанием художественных произведений.