Псковичи назвали самые благородные профессии

09:42, 23 октября 2026, ПАИ

Медицинские работники возглавили рейтинг самых благородных профессий по мнению жителей Пскова. Так ответили 29 % участников опроса SuperJob. Чаще всего респонденты упоминали врачей и медсестёр, работающих в скорой помощи, акушерстве и хирургии.

Второе место разделили учителя и военнослужащие – их назвали самыми благородными по 12 % опрошенных. Ещё 6 % участников отдали предпочтение спасателям, сотрудникам МЧС и пожарным.

Рабочие специальности – шахтёров, электриков, сварщиков, строителей и моряков – отметили 3 % респондентов. Столько же считают наиболее благородной профессию инженера, включая проектировщиков, технологов, химиков, энергетиков и экологов.

Среди других ответов были социальные работники, волонтёры, дворники, уборщики, пилоты, космонавты, правозащитники, полицейские, журналисты, библиотекари, учёные и фермеры.

При этом 7 % участников уверены, что благородные люди есть в любой профессии. Ещё 5 % считают, что сегодня не осталось нравственных и честных профессий.

Мужчины чаще называли благородными военнослужащих, спасателей и инженеров. Женщины заметно чаще отдавали предпочтение медицинским работникам.