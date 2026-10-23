В Великих Луках гражданина Беларуси оштрафовали за поддельные права

11:02, 23 октября 2026, ПАИ

В Великих Луках гражданина Беларуси оштрафовали на 50 тысяч рублей за использование поддельного водительского удостоверения. Приговор вынес городской суд, сообщили ПАИ в пресс-службе судов Псковской области.

В декабре 2025 года мужчина договорился через интернет с неизвестным человеком о покупке поддельных прав с категориями B, B1 и M. Для изготовления документа он передал свои персональные данные и фотографию, а затем оплатил заказ. Получил удостоверение мужчина в пункте выдачи СДЭК в Смоленске.

В мае 2026 года мужчину остановили сотрудники ДПС в Великих Луках. Он предъявил поддельные права, и при проверке выяснилось, что удостоверение с указанным номером выдано другому человеку.

В суде мужчина признал вину и раскаялся. С учетом смягчающих обстоятельств ему назначили штраф в размере 50 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.