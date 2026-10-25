Псковская директриса отправилась в образовательную поезду в Китай

19:58, 25 октября 2026, ПАИ

Директор школы №1 имени Леона Поземского в Пскове вошла в делегацию из ста российских директоров школ в образовательную поезду в Китай, сообщил временно исполняющий полномочия главы Пскова Станислав Стармолотов в своём канале в MAX.

Цель визита – знакомство с культурой Китайской Народной Республики, взаимодействие и сотрудничество в области языкового обмена, укрепление дружественных связей между нашими странами. Ирина Ломонова будет находиться в Китае до 31 октября и посетит Пекин, Сиань, Гуанчжоу и провинцию Чжэцзян. Наши друзья подготовили насыщенную программу

Визит в Китай организован в рамках мероприятий перекрёстного Года образования Китая и России, утвержденного Президентом России Владимиром Путиным и Председателем Китайской Народной Республики Си Дзиньпинем 20 мая 2026 года в Пекине.

Ранее сообщалось, что заслуженный театр танца «Русские узоры» стал одним из главных участников международного фестиваля искусства и хореографии ART ERA, открытие которого состоялось в Китае.